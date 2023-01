Petani menunjukkan hasil panen cabai rawit yang terkena hama jamur patek di Mriyan, Tamansari, Boyolali, Jawa Tengah, Minggu (29/1/2023). Menurut petani, hasil panen cabai rawit saat ini turun dari sebelumnya 50 kilogram menjadi 10 kilogram per panen akibat terkena hama jamur patek, sementara harga jual di tingkat petani turun dari sebelumnya Rp30 ribu per kilogram menjadi Rp18 ribu per kilogram.Â

(ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/tom) (hru)

