JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersama-sama melakukan kunjungan kerja. Adapun kunjungan yang mereka laksanakan yaitu ke Dubai dan Abu Dhabi pada 6 November 2019 lalu.

Dalam kunjungan tersebut, mereka bertemu dengan State Minister of Finance H.E. Obaid bin Humaid Al Tayer dan Minister of Energy H.E. Suhail. Ini dilakukan dalam rangka membahas pelaksanaan kerjasama Indonesia dan UEA terutama di bidang investasi dan perdagangan. Hal ini pun terlihat dari postingan Menkeu Sri melalui akun resminya di Instagram.

"Pada tanggal 6 November 2019 saya bersama Menteri BUMN Erick Tohir melakukan kunjungan kerja ke Dubai dan Abu Dhabi. Dalam kunjungan tersebut kami bertemu State Minister of Finance H.E. Obaid bin Humaid Al Tayer dan Minister of Energy H.E. Suhail membahas pelaksanaan kerjasama Indonesia dan UAE terutama di bidang Investasi dan perdagangan," tulis @smindrawati di Instagram.

"Di antara yang dibahas adalah upaya membangun kerjasama antara dunia usaha serta BUMN dengan lembaga invetasi di UAE di bidang infrastruktur, pembangunan kawasan, dan sektor lainnya," lanjutnya.

Selain itu, wanita yang akrab dipanggil Ani ini juga mendapat penghargaan dalam Asian Business Leadership Forum 2019. Penghargaan diberikan untuk kategori Stateperson Award.

