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FINANCE
Tarif LoLo di Luar Pelabuhan Lebih Mahal Rp400 Ribu, Purbaya Turun Tangan
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Tarif LoLo di Luar Pelabuhan Lebih Mahal Rp400 Ribu, Purbaya Turun Tangan

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BRIN Soroti Risiko Pemimpin di Tengah Tekanan Target Bisnis

Rabu 12 Agustus 2026 21:03 WIB
Kopdes Dibangun di Atas Gunung, Zulhas: Mobil Enggak Bisa Naik, Masa Ada?
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Kopdes Dibangun di Atas Gunung, Zulhas: Mobil Enggak Bisa Naik, Masa Ada?

Rabu 12 Agustus 2026 20:34 WIB
Purbaya Optimistis PFII Bisa Tarik Investasi Asing Lebih dari Rp500 Triliun
Hot Issue

Purbaya Optimistis PFII Bisa Tarik Investasi Asing Lebih dari Rp500 Triliun

Rabu 12 Agustus 2026 19:19 WIB
DPR: Fit And Proper Test Calon Petinggi BI Bakal Digelar Pekan Depan
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DPR: Fit And Proper Test Calon Petinggi BI Bakal Digelar Pekan Depan

Rabu 12 Agustus 2026 18:34 WIB
DPR Terima Surpres Calon Pimpinan BI: Destry Damayanti Jadi Gubernur, Aida S Budiman Jadi Deputi Gubernur Senior  
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DPR Terima Surpres Calon Pimpinan BI: Destry Damayanti Jadi Gubernur, Aida S Budiman Jadi Deputi Gubernur Senior  

Rabu 12 Agustus 2026 18:23 WIB
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IHSG Rebound! Dibuka Menguat ke 6.277, Saham-Saham Ini Melesat
https://img.okezone.com/okz/400/content/2026/08/11/320/3235471//ihsg_hari_ini-FWnv_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.267
https://img.okezone.com/okz/400/content/2026/08/11/278/3235376//ihsg-qLcT_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 6.383
Penerimaan Pajak Tumbuh 23% hingga Juli, Purbaya: Masih Relatif Aman
Hot Issue

Penerimaan Pajak Tumbuh 23% hingga Juli, Purbaya: Masih Relatif Aman

Rabu 12 Agustus 2026 18:04 WIB
Bayar Utang Negara Rp10 Ribu Triliun, Ini Respons Purbaya
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Bayar Utang Negara Rp10 Ribu Triliun, Ini Respons Purbaya

Rabu 12 Agustus 2026 17:56 WIB
Rayakan HUT RI, ShopeePay Hadirkan Promo Rp17 untuk Beragam Kebutuhan
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Rayakan HUT RI, ShopeePay Hadirkan Promo Rp17 untuk Beragam Kebutuhan

Rabu 12 Agustus 2026 17:26 WIB
Purbaya Tarik Sebagian Keuntungan Danantara Sebagai Kas Negara, Ini Alasannya
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Purbaya Tarik Sebagian Keuntungan Danantara Sebagai Kas Negara, Ini Alasannya

Rabu 12 Agustus 2026 17:13 WIB
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https://img.okezone.com/okz/400/content/2026/06/18/627/3225148//tiyo_ardianto-t9Vy_large.jpg Terbongkar! Ini Alasan Firdaus Oiwobo Laporkan Tiyo Ardianto ke Polres Tangsel
https://img.okezone.com/okz/400/content/2026/06/17/625/3225070//penculikan-EhCR_large.jpg Detik-Detik Kakek Nyaris Diculik saat Olahraga Pagi di PIK
https://img.okezone.com/okz/400/content/2026/05/12/627/3218074//gorila-XpZk_large.jpg Momen Unik Dua Gorila Ragunan Rayakan Ulang Tahun 
Kejar Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen, Purbaya Tunda Pungutan Pajak E-commerce
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Kejar Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen, Purbaya Tunda Pungutan Pajak E-commerce

Rabu 12 Agustus 2026 17:02 WIB
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Rayakan Kemerdekaan RI, Kartu Kredit MNC Bank Hadirkan Promo Diskon hingga 50 Persen

Rabu 12 Agustus 2026 16:31 WIB
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IHSG Meroket 1,69 Persen ke 6.373 di Akhir Perdagangan
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IHSG Meroket 1,69 Persen ke 6.373 di Akhir Perdagangan

Rabu 12 Agustus 2026 16:20 WIB
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MNC Life Lindungi Lebih dari 1.000 Peserta Metland Run for Fun 2026 Series 2, Lari Berhadiah Apartemen

Rabu 12 Agustus 2026 15:57 WIB
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.877 per Dolar AS
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Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.877 per Dolar AS

Rabu 12 Agustus 2026 15:46 WIB
Dirut BEI: Pemegang Saham Sambut Positif Rencana Demutualisasi
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Dirut BEI: Pemegang Saham Sambut Positif Rencana Demutualisasi

Rabu 12 Agustus 2026 15:25 WIB
Indonesia Kantongi Komitmen Dana Iklim Rp761 Miliar
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Rabu 12 Agustus 2026 14:20 WIB
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Rabu 12 Agustus 2026 13:32 WIB
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Abuse of Process
Suatu aksi yang memboroskan waktu atau yang menggannggu, misalnya mengajukan kembali suatu perkara yang sudah diputuskan oleh pengdilan yang berwenang adalah pemakaian hak sewenang-wenang. Pengadilan itu dapat tinggal diam atau membubarkan aksi yang demikian.
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