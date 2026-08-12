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Kopdes Dibangun di Atas Gunung, Zulhas: Mobil Enggak Bisa Naik, Masa Ada?
Rabu 12 Agustus 2026 20:34 WIB
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Purbaya Optimistis PFII Bisa Tarik Investasi Asing Lebih dari Rp500 Triliun
Rabu 12 Agustus 2026 19:19 WIB
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DPR: Fit And Proper Test Calon Petinggi BI Bakal Digelar Pekan Depan
Rabu 12 Agustus 2026 18:34 WIB
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DPR Terima Surpres Calon Pimpinan BI: Destry Damayanti Jadi Gubernur, Aida S Budiman Jadi Deputi Gubernur Senior
Rabu 12 Agustus 2026 18:23 WIB
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Penerimaan Pajak Tumbuh 23% hingga Juli, Purbaya: Masih Relatif Aman
Rabu 12 Agustus 2026 18:04 WIB
Economy
Rayakan HUT RI, ShopeePay Hadirkan Promo Rp17 untuk Beragam Kebutuhan
Rabu 12 Agustus 2026 17:26 WIB
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Purbaya Tarik Sebagian Keuntungan Danantara Sebagai Kas Negara, Ini Alasannya
Rabu 12 Agustus 2026 17:13 WIB
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Kejar Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen, Purbaya Tunda Pungutan Pajak E-commerce
Rabu 12 Agustus 2026 17:02 WIB
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Rayakan Kemerdekaan RI, Kartu Kredit MNC Bank Hadirkan Promo Diskon hingga 50 Persen
Rabu 12 Agustus 2026 16:31 WIB
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Garuda-InJourney Siapkan 170.845 Kursi Gratis, Wisman Diajak Jelajah Indonesia
Garuda-InJourney Siapkan 170.845 Kursi Gratis, Wisman Diajak Jelajah Indonesia
Rabu 12 Agustus 2026 16:23 WIB
Rabu 12 Agustus 2026 16:23 WIB
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MNC Life Lindungi Lebih dari 1.000 Peserta Metland Run for Fun 2026 Series 2, Lari Berhadiah Apartemen
Rabu 12 Agustus 2026 15:57 WIB
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Dirut BEI: Pemegang Saham Sambut Positif Rencana Demutualisasi
Rabu 12 Agustus 2026 15:25 WIB
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Teknologi Menjaga Batu Hijau: Setiap Ton Bijih untuk Masa Depan
Rabu 12 Agustus 2026 14:43 WIB
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Purbaya Sebut IFP Efektif untuk Pembelajaran
Purbaya Sebut IFP Efektif untuk Pembelajaran
Rabu 12 Agustus 2026 14:32 WIB
Rabu 12 Agustus 2026 14:32 WIB
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Alasan Prabowo Pilih Destry Jadi Calon Gubernur BI, Rekam Jejak Jadi Pertimbangan
Rabu 12 Agustus 2026 14:20 WIB
Market Update
BEI Pastikan Demutualisasi Tak Akan Ganggu Independensi Bursa
Rabu 12 Agustus 2026 13:32 WIB
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RUPSLB BEI 2026 Setujui Pengangkatan Alex Widi Kristiono Jadi Komisaris
Rabu 12 Agustus 2026 12:59 WIB
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Rabu 12 Agustus 2026 12:48 WIB
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Nasib Pekerja Tertekan, Going Concern Tersendat di Tengah Proses Pailit Dua Kuda Indonesia
Rabu 12 Agustus 2026 12:34 WIB
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Bansos Beras 10 Kg Cair ke 33,4 Juta Penerima
Rabu 12 Agustus 2026 11:22 WIB
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Abuse of Process
Suatu aksi yang memboroskan waktu atau yang menggannggu, misalnya mengajukan kembali suatu perkara yang sudah diputuskan oleh pengdilan yang berwenang adalah pemakaian hak sewenang-wenang. Pengadilan itu dapat tinggal diam atau membubarkan aksi yang demikian.SELENGKAPNYA
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