Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mentan: Harga Beras Harus Terjangkau dan Sesuai HET di Seluruh Indonesia!

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 09 Agustus 2026 |20:07 WIB
Mentan: Harga Beras Harus Terjangkau dan Sesuai HET di Seluruh Indonesia!
Mentan: Harga Beras Harus Terjangkau dan Sesuai HET di Seluruh Indonesia! (Foto: Kementan)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa harga beras harus sama dan sesuai ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) di seluruh Indonesia.

Mentan memerintahkan Perum Bulog dan jajaran terkait menjaga stok serta memastikan tidak ada lagi lonjakan harga hingga Rp17 ribu–Rp30 ribu per kilogram (kg) akibat persoalan pasokan dan distribusi di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Alor.

Menurutnya, kuatnya stok beras nasional harus benar-benar dirasakan masyarakat hingga wilayah kepulauan melalui pasokan yang cukup dan harga yang terjangkau.

“Hari ini beras harus harganya seperti Jakarta. Kami cek, kemarin katanya harga sampai Rp25 ribu, Rp30 ribu, Rp15 ribu. Sekarang beras sudah ada di gudang, stok baik. Tidak boleh lagi ada cerita harga Rp25 ribu, Rp17 ribu,” tegas Amran dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (9/8/2026).

Amran meminta Bulog bersama pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait memastikan pasokan beras di Alor terus tersedia. Dirinya tidak ingin kekosongan stok menjadi pemicu lonjakan harga yang akhirnya membebani masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah dengan tantangan distribusi.

“Gudang kami minta dipenuhi. Jangan sampai nanti ada kekosongan stok saat masyarakat membutuhkan beras. Harganya harus sama dengan di Jakarta,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/09/320/3235024/beras-vln7_large.jpg
Produksi Naik, Indonesia Produsen Beras Terbesar Keempat Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/320/3233892/mentan_amran-EeFS_large.jpg
Amran Janji Sikat Habis Mafia Beras Fortifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/320/3233180/mentan-t1xS_large.jpg
Mentan Ungkap Ada 4 Perusahaan Terduga Penipuan Kualitas Beras, Rampok Rp98 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/320/3233176/mentan-rSsI_large.jpg
Mentan Bakal Cabut Izin dan Laporkan Dugaan Perusahaan Penipu Kualitas Beras 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/320/3232382/bulog_serap_beras-0eO9_large.png
Bulog Serap 3,5 Juta Ton Beras hingga 24 Juli 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/320/3232374/beras-0LDH_large.jpg
Bapanas: Tidak Ada Kelangkaan Beras Premium di Pasaran 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement