Promo Diskon Listrik 50 Persen Agustus 2026, Cek Syaratnya

JAKARTA - Promo diskon listrik 50 persen Agustus 2026 berlaku kembali. Melalui promo ini, pelanggan berkesempatan meningkatkan kapasitas listrik hingga 7.700 VA dengan harga lebih hemat 50 persen untuk mendukung kebutuhan pengisian daya kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di rumah.

Promo diskon listrik 50 persen ini kembali dihadirkan PT PLN (Persero) yang berkunjung ke Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Promo spesial tambah daya listrik bagi masyarakat berlaku hingga 9 Agustus 2026.

Cara Dapat Diskon Listrik

Untuk mendapatkan promo tersebut, pelanggan cukup mengunjungi booth PLN di Hall 8 selama penyelenggaraan GIIAS 2026.

Kemudian melakukan check-in melalui aplikasi PLN Mobile, serta mengklaim e-voucher promo tambah daya yang tersedia.

Cek Daftar Tarif Promo Diskon Listrik