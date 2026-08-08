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Promo Diskon Listrik 50 Persen Agustus 2026, Cek Syaratnya

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 08 Agustus 2026 |05:23 WIB
Promo Diskon Listrik 50 Persen Agustus 2026, Cek Syaratnya
Listrik PLN (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Promo diskon listrik 50 persen Agustus 2026 berlaku kembali. Melalui promo ini, pelanggan berkesempatan meningkatkan kapasitas listrik hingga 7.700 VA dengan harga lebih hemat 50 persen untuk mendukung kebutuhan pengisian daya kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di rumah. 

Promo diskon listrik 50 persen ini kembali dihadirkan  PT PLN (Persero) yang berkunjung ke Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Promo spesial tambah daya listrik bagi masyarakat berlaku hingga 9 Agustus 2026.

Cara Dapat Diskon Listrik
Untuk mendapatkan promo tersebut, pelanggan cukup mengunjungi booth PLN di Hall 8 selama penyelenggaraan GIIAS 2026.

Kemudian melakukan check-in melalui aplikasi PLN Mobile, serta mengklaim e-voucher promo tambah daya yang tersedia.

Cek Daftar Tarif Promo Diskon Listrik

 

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