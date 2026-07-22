Diskon Listrik PLN di Juli 2026, Ini Cara Dapatnya

JAKARTA - Diskon listrik PLN berlaku lagi di Juli 2026. Diskon listrik ini berupa program diskon tambah daya listrik 50 persen.

Promo yang berlangsung mulai tanggal 14 Juli hingga 27 Juli 2026 ini dihadirkan guna mendukung kebutuhan listrik masyarakat sekaligus mendorong semangat belajar anak seiring dimulainya tahun ajaran baru sekolah.

Diskon Listrik PLN

Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) M Fahrur Rozy mengatakan, program ini ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa seluruh golongan tarif dengan daya awal mulai dari 450 volt ampere (VA) hingga 5.500 VA yang ingin melakukan penambahan daya maksimal hingga 7.700 VA.

Lewat program ini, PLN memberikan kesempatan bagi pelanggan yang ingin mengoptimalkan penggunaan energi listrik melalui penambahan daya dengan biaya yang terjangkau.

“Melalui program ‘Semangat Baru Makin Berdaya’, PLN ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan tambah daya dengan biaya lebih ringan, guna menunjang kegiatan belajar anak dan berbagai aktivitas produktif di rumah,” ujar Rozy di Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Sebagai gambaran, pelanggan dengan daya awal 1.300 VA yang ingin menambah daya menjadi 7.700 VA cukup membayar Rp3.100.800. Nilai tersebut lebih hemat 50 persen dibandingkan biaya tambah daya normal sebesar Rp6.201.600.