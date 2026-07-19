Diskon Listrik 50 Persen di Juli 2026: Jadwal, Cara Dapat hingga Syaratnya

Diskon Listrik 50 Persen di Juli 2026: Jadwal, Cara Dapat hingga Syaratnya (Foto: PLN)

JAKARTA - Diskon listrik 50 persen berlaku lagi di Juli 2026. Diskon listrik 50 persen ini berupa program diskon tambah daya listrik 50 persen bertajuk Semangat Baru Makin Berdaya yang kembali digelar PT PLN (Persero) menyambut Hari Anak Nasional dan tahun ajaran baru.

Promo diskon listrik 50 persen dimulai sejak 14 Juli hingga 27 Juli 2026 ini dihadirkan guna mendukung kebutuhan listrik masyarakat sekaligus mendorong semangat belajar anak seiring dimulainya tahun ajaran baru sekolah.

Direktur Retail dan Niaga PLN M Fahrur Rozy mengatakan, program ini ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa seluruh golongan tarif dengan daya awal mulai dari 450 volt ampere (VA) hingga 5.500 VA yang ingin melakukan penambahan daya maksimal hingga 7.700 VA.

Lewat program ini, PLN memberikan kesempatan bagi pelanggan yang ingin mengoptimalkan penggunaan energi listrik melalui penambahan daya dengan biaya yang terjangkau.

“Melalui program Semangat Baru Makin Berdaya, PLN ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan tambah daya dengan biaya lebih ringan, guna menunjang kegiatan belajar anak dan berbagai aktivitas produktif di rumah,” ujar Rozy di Jakarta, Minggu (19/6/2026).

Sebagai gambaran, pelanggan dengan daya awal 1.300 VA yang ingin menambah daya menjadi 7.700 VA cukup membayar Rp3.100.800. Nilai tersebut lebih hemat 50 persen dibandingkan biaya tambah daya normal sebesar Rp6.201.600.

Rozy menjelaskan, untuk menikmati promo ini, pelanggan cukup melakukan minimal satu kali transaksi pembelian token bagi pelanggan prabayar atau pembayaran tagihan listrik bagi pelanggan pascabayar melalui aplikasi PLN Mobile selama periode promo berlangsung.

Setelah transaksi berhasil, e-voucher diskon tambah daya akan diterima melalui fitur “Reward” di PLN Mobile atau dikirim ke alamat email yang terdaftar.

Kode e-voucher tersebut selanjutnya dapat digunakan saat mengajukan permohonan tambah daya melalui aplikasi PLN Mobile. Setelah pembayaran terverifikasi, unit PLN setempat akan segera memproses permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Seluruh proses pengajuan diskon tambah daya ini dilakukan secara digital melalui PLN Mobile, sehingga lebih praktis, cepat, dan mudah diakses masyarakat di mana saja,” ucap Rozy.