3 Fakta Menteri PU Beri Hadiah Umrah jika Bisa Buktikan Aisyah Zakkiyah Keponakannya

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menanggapi isu yang menyebut Aisyah Zakkiyah, Komisaris PT Pembangunan Perumahan (PP) Tbk, merupakan keponakannya.

Berikut fakta-fakta Menteri PU soal Aisyah Zakkiyah yang dirangkum Okezone, Sabtu (18/7/2026).

1. Jawab Tudingan Tersebut

Menjawab tudingan tersebut, Dody bahkan melontarkan tantangan kepada pihak yang menyebarkan informasi tersebut untuk membuktikannya.

2. Hadiah Umrah

Dody mengatakan siap memberikan hadiah berupa perjalanan umrah bagi satu keluarga apabila ada pihak yang mampu membuktikan bahwa Aisyah Zakkiyah benar merupakan keponakannya.

“Gue kasih sayembara, kalau lu bisa buktikan, gue kasih lu umroh sekeluarga lu semua,” kata Dody ditanya awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.