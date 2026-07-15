Menteri PU Beri Hadiah Umrah jika Bisa Buktikan Aisyah Zakkiyah Keponakannya

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menanggapi isu yang menyebut Aisyah Zakkiyah, Komisaris PT Pembangunan Perumahan (PP) Tbk, merupakan keponakannya.

Menjawab tudingan tersebut, Dody bahkan melontarkan tantangan kepada pihak yang menyebarkan informasi tersebut untuk membuktikannya.

Dody mengatakan siap memberikan hadiah berupa perjalanan umrah bagi satu keluarga apabila ada pihak yang mampu membuktikan bahwa Aisyah Zakkiyah benar merupakan keponakannya.

“Gue kasih sayembara, kalau lu bisa buktikan, gue kasih lu umroh sekeluarga lu semua,” kata Dody ditanya awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Saat kembali ditanya mengenai kebenaran kabar tersebut, Dody tidak memberikan jawaban yang secara tegas membenarkan maupun membantah isu yang beredar. Ia justru menegaskan bahwa tantangan tersebut memiliki batas waktu sebulan.