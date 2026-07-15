Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menteri PU Beri Hadiah Umrah jika Bisa Buktikan Aisyah Zakkiyah Keponakannya

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |21:39 WIB
Menteri PU Beri Hadiah Umrah jika Bisa Buktikan Aisyah Zakkiyah Keponakannya
Menteri PU Dody (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menanggapi isu yang menyebut Aisyah Zakkiyah, Komisaris PT Pembangunan Perumahan (PP) Tbk, merupakan keponakannya. 

Menjawab tudingan tersebut, Dody bahkan melontarkan tantangan kepada pihak yang menyebarkan informasi tersebut untuk membuktikannya. 

Dody mengatakan siap memberikan hadiah berupa perjalanan umrah bagi satu keluarga apabila ada pihak yang mampu membuktikan bahwa Aisyah Zakkiyah benar merupakan keponakannya.

“Gue kasih sayembara, kalau lu bisa buktikan, gue kasih lu umroh sekeluarga lu semua,” kata Dody ditanya awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Saat kembali ditanya mengenai kebenaran kabar tersebut, Dody tidak memberikan jawaban yang secara tegas membenarkan maupun membantah isu yang beredar. Ia justru menegaskan bahwa tantangan tersebut memiliki batas waktu sebulan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/320/3225539/menteri_pu-yevS_large.jpg
Menteri PU Copot Kepala BPJT hingga Biro Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177488/menkeu_purbaya_dan_menteri_pu-9jOb_large.jpg
Bertemu Menteri PU, Purbaya Pastikan Serapan Anggaran Capai 94 Persen Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/470/3101499/petani-HrZ8_large.jpg
RI Bakal Terapkan Irigasi Padi Hemat Air, Begini Cara Kerjanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/320/3229000//menteri_pu_dody-osC9_large.jpeg
Segini Kekayaan Menteri PU Dody Hanggodo yang Kini Jadi Sorotan Publik Terkait Kunker ke New York 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/65/3228939//dody_hanggodo_lasmono-Iuon_large.jpg
Profil dan Pendidikan Dody Hanggodo Lasmono, Menteri PU yang Heboh Kunker ke New York Ajak Anak dan Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/320/3228790//menteri_pu-lSjc_large.jpg
Benarkah Istri dan Anak Menteri PU Ikut Dinas ke AS Pakai Dana APBN? Ini Faktanya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement