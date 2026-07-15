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Harga LPG 12 Kg dan 5,5 Kg Turun Mulai 14 Juli 2026, Ini Rinciannya

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |08:46 WIB
Harga LPG 12 Kg dan 5,5 Kg Turun Mulai 14 Juli 2026, Ini Rinciannya
Harga gas LPG ukuran 12 kilogram (kg) dan 5,5 kg turun mulai 14 Juli 2026. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
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JAKARTA – Harga gas LPG ukuran 12 kilogram (kg) dan 5,5 kg turun mulai 14 Juli 2026. Penurunan harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala perusahaan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan mekanisme yang berlaku.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menjelaskan penyesuaian harga Bright Gas merupakan bagian dari evaluasi berkala perusahaan untuk menghadirkan produk LPG nonsubsidi yang kompetitif bagi masyarakat.

"Penyesuaian harga Bright Gas dilakukan melalui evaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi kondisi pasar, serta tetap mengacu pada mekanisme yang berlaku," ujar Kitty, Rabu (15/7/2026).

Melalui evaluasi tersebut, harga Bright Gas mengalami penurunan sebagai berikut:

Bright Gas 12 kg: dari Rp228.000/tabung menjadi Rp220.000/tabung (turun Rp8.000/tabung).
Bright Gas 5,5 kg: dari Rp107.000/tabung menjadi Rp103.000/tabung (turun Rp4.000/tabung).

Harga tersebut merupakan Harga Jual Agen Bright Gas untuk wilayah Pulau Jawa yang berlaku efektif mulai 14 Juli 2026. Harga di wilayah lain dapat berbeda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Selain menghadirkan harga yang lebih kompetitif, kami juga terus memastikan kualitas Bright Gas tetap terjaga sehingga masyarakat dapat menikmati LPG yang aman, praktis, dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga," tutup Kitty.

(Feby Novalius)

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