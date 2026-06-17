Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rumah Tangga 900 VA ke Bawah Akan Dapat Kompor Listrik

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |06:03 WIB
Rumah Tangga 900 VA ke Bawah Akan Dapat Kompor Listrik
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menganggarkan pengadaan kompor listrik. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menganggarkan pengadaan kompor listrik yang akan digunakan masyarakat sebagai bagian dari program konversi penggunaan gas LPG.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, kompor listrik generasi terbaru kini lebih ramah bagi rumah tangga dengan daya listrik terbatas, termasuk pelanggan 900 VA ke bawah. Dengan demikian, masyarakat di daerah pedesaan dengan daya listrik rendah tetap dapat menggunakan kompor tersebut.

"Sebagai tahap awal, karena ada beberapa model kompor listrik, yang sekarang kami minta itu di sekitar di bawah 900 VA, supaya rakyat yang di daerah-daerah, di desa itu bisa pakai," ujarnya.

Bahlil menjelaskan, langkah tersebut dilatarbelakangi tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang mencapai sekitar 80 persen dari kebutuhan nasional. Kondisi itu menyebabkan devisa negara terus terkuras setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga.

Selain membebani devisa, pemerintah juga harus mengalokasikan subsidi LPG dalam jumlah besar. Bahlil menyebut nilai subsidi LPG saat ini mencapai lebih dari Rp80 triliun per tahun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/16/320/3224828//listrik-5KgO_large.jpg
Subsidi Listrik Berpotensi Bengkak Jadi Rp122,83 Triliun pada 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/16/320/3224868//kapal_tanker-JiMc_large.jpg
RI Tak Lagi Bergantung Impor Minyak dari Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/16/320/3224854//bbm-f2Tj_large.jpg
BBM Baru Siap Dijual 1 Juli 2026, Bahlil Tunggu Evaluasi Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/320/3224744//bahlil-KIFn_large.jpg
Bahlil Akan Siapkan Kompor Listrik untuk Rumah Tangga Daya di Bawah 900 VA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/320/3223937//prabowo-PMAr_large.jpg
Perintah Prabowo: Harga Pertalite dan LPG Subsidi Tetap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/320/3223754//bahlil-0htY_large.jpg
Bahlil: Harga BBM dan LPG Subsidi Tak Ada Kenaikan, Itu Perintah Presiden
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement