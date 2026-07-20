3 Fakta Harga LPG 12 Kg dan 5,5 Kg Turun di Juli 2026

3 Fakta Harga LPG 12 Kg dan 5,5 Kg Turun di Juli 2026 (Foto: Pertamina Patra Niaga)

JAKARTA - Harga LPG nonsubsidi Bright Gas 12 kilogram (kg) dan 5,5 kg turun. Pertamina Patra Niaga menurunkan harga gas LPG 12 kg dan 5,5 kg tersebut sejak 14 Juli 2026.

Penurunan harga LPG 12 kg dan 5,5 kg merupakan bagian dari evaluasi berkala perusahaan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan mekanisme yang berlaku.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta harga LPG 12 kg dan 5,5 kg turun, Jakarta, Senin (20/7/2026).

1. Pertamina Turunkan Harga LPG 12 Kg dan 5,5 Kg

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, penyesuaian harga Bright Gas merupakan bagian dari evaluasi berkala perusahaan untuk menghadirkan produk LPG nonsubsidi yang kompetitif bagi masyarakat.

"Penyesuaian harga Bright Gas dilakukan melalui evaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi kondisi pasar, serta tetap mengacu pada mekanisme yang berlaku," ujar Kitty di Jakarta.