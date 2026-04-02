SPBE Cimuning Bekasi Kebakaran, Pasokan LPG Aman?

JAKARTA - Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Cimuning, Mustikajaya, Kota Bekasi kebakaran. Meski ada insiden ini, pasokan LPG untuk warga Bekasi dipastikan tetap aman.

"Kami sampaikan bahwa dengan adanya insiden ini pasokan LPG pada warga tidak terganggu terutama untuk wilayah yang menjadi coverage dari ini," tegas Area Manager Communication, Relations & CSR, Pertamina Regional Jawa Bagian Barat, Susanto August Satria, Kamis (2/4/2026).

Susanto menjelaskan SPBE yang dikelola pihak swasta itu setidaknya melayani tiga wilayah di Kabupaten Bekasi.

"Ini itu masuknya ke kabupaten Bekasi, kurang lebih melayani 3 wilayah," tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama, Susanto juga menjelaskan bahwa SPBE merupakan tempat pengisian LPG sebelum disalurkan kepada warga. Di tempat ini, kata dia, LPG curah akan diisi ke mobil agen sebelum akhirnya disebar melalui pangkalan.

"Di sini itu tempat pengisiannya LPG, lalu nanti itu diangkut oleh mobil agen dan agen itu menyebarkan ke pangkalan-pangkalan," katanya.

SPBE Kebakaran

Pertamina Investigasi Penyebab Kebakaran

Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat pun menyampaikan permohonan maaf. "Pertamina Patra Niaga Regional Jawa bagian Barat menyampaikan mohon maaf atas insiden yang terjadi pada malam ini, Rabu sekitar jam setengah 9 atau jam 9 saya," ucap Susanto

Susanto belum merinci soal apa penyebab kebakaran hebat itu bisa terjadi. Hingga saat ini, pihaknya masih akan meminta keterangan dari sejumlah saksi termasuk warga-warga di sekitar lokasi.

"Saya belum bisa pastikan penyebabnya seperti apa sebelum dilakukan investigasi. Yang pasti setelah dilakukan clearing, akan dilakukan investigasi dengan aparat berwenang dengan tim Pertamina begitu juga tim SPBE untuk mencari tahu penyebabnya," imbuh Susanto.

Pertamina Patra Niaga juga akan menelusuri dan mengidentifikasi korban dan rumah warga yang terdampak. Susanto memastikan penanganan medis serta kerusakan rumah akibat insiden ini akan ditanggung. "Jadi untuk korban ini, kami masih harus menelusuri. Tim surveilansnya dari Pertamina bersama SPBE akan menelusuri yang menjadi korban siapa saja," tandas dia.