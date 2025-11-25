Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya dan Bahlil Rapat Tertutup Bahas Penambahan Kuota LPG 3 Kg Jelang Nataru

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |15:12 WIB
Purbaya dan Bahlil Rapat Tertutup Bahas Penambahan Kuota LPG 3 Kg Jelang Nataru
Purbaya dan Bahlil Rapat Tertutup Bahas Penambahan Kuota LPG 3 Kg Jelang Nataru (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menggelar rapat terbatas secara tertutup pada Selasa (25/11/2025) siang di Kementerian ESDM. Rapat yang hanya berlangsung sekitar 30 menit ini membahas masalah kuota dan subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Dalam video singkat yang diunggah Menkeu Purbaya melalui akun TikTok pribadinya (@purbayayudhis), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengkonfirmasi fokus pembahasan rapat.

"Kita hari ini rapat LPG, subsidi LPG dan penambahan sedikit kuota LPG supaya menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru aman negara," ungkap Bahlil, Selasa (25/11/2025).

Purbaya kemudian menanggapi bahwa keputusan diambil dengan cepat dalam rapat tersebut, menunjukkan adanya kesepakatan segera antara kedua kementerian.

"Pak Bahlil cepat ambil keputusan, saya ikut aja" ujar Purbaya.

 

Halaman:
1 2
