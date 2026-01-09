Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bank Bangkrut di Indonesia Bertambah Lagi pada 2026, Ini Daftar Lengkapnya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |05:01 WIB
Bank Bangkrut di Indonesia Bertambah Lagi pada 2026, Ini Daftar Lengkapnya
Bank Bangkrut di Indonesia Bertambah Lagi pada 2026, Ini Daftar Lengkapnya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bank bangkrut di Indonesia bertambah lagi pada 2026 usai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Suliki Gunung Mas. BPR ini berlokasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. 

Pencabutan izin usaha BPR Suliki Gunung Mas berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-1/D.03/2026 tanggal 7 Januari 2026.

Dengan pencabutan izin ini menambah panjang daftar bank bangkrut di Indonesia sejak 2025. Tercatat, dari 2025 hingga awal 2026 terdapat total 8 bank yang bangkrut.

Alasan OJK Cabun Izin BPR Suliki Gunung Mas 

Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat Roni Nazra menjelaskan bahwa langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari upaya penguatan industri perbankan nasional serta untuk melindungi kepentingan nasabah.

Sebelum dilakukan pencabutan izin, OJK telah memberikan waktu bagi jajaran manajemen dan pemegang saham untuk memperbaiki kondisi keuangan bank. Namun, upaya penyehatan tersebut menemui jalan buntu, sehingga pada Maret 2025 BPR ditetapkan sebagai Bank Dalam Penyehatan (BDP).

"Pada tanggal 6 Maret 2025, OJK telah menetapkan PT BPR Suliki Gunung Mas dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen." ungkap Roni dalam keterangan resmi, Kamis (8/1/2025).

Kemudian pada Desember 2025, status bank ditingkatkan menjadi Bank Dalam Resolusi (BDR) karena permasalahan permodalan dan likuiditas tidak kunjung teratasi sesuai standar POJK Nomor 28 Tahun 2023.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192419/bank-sJKb_large.jpg
Terungkap, Ini Alasan 7 Bank di Indonesia Bangkrut Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192327/bank_bangkrut-4Qn6_large.jpg
Berikut Daftar Lengkap Bank Bangkrut di Indonesia Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192114/bank-uRwS_large.jpg
Daftar 7 Bank Bangkrut di Indonesia Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179913/bank-sNLp_large.jpg
Bank Bangkrut di RI Bertambah Lagi, Kini Total 6 Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179667/bank-qtxN_large.jpg
Bertambah Lagi, Ada 5 Bank Bangkrut di Indonesia Selama 2025, Ini Daftarnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169215/bank-IUoE_large.jpg
4 Fakta Bank Bangkrut di Indonesia Bertambah Lagi, Cek Daftar Terbarunya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement