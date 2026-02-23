Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Lokasi ATM Pecahan Rp10.000 dan Rp20.000

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |07:22 WIB
Lokasi ATM Pecahan Rp10.000 dan Rp20.000
Lokasi ATM Pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Lokasi ATM pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 di Jakarta, Banten hingga Jawa Barat. ATM pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 kini diburu masyarakat jelang Lebaran 2026.

Tidak repot menukarkan uang baru pecahan Rp10.000 dan Rp20.000, masyarakat dimudahkan dengan adanya ATM uang pecahan Rp10.000 dan Rp20.000.

ATM pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 ini disediakan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) hanya menyediakan ATM pecahan Rp20.000. Berikut ini Okezone rangkum lokasi ATM pecahan Rp10.000 dan Rp20.000, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Mengutip laman resmi Mandiri, berikut beberapa titik lokasi ATM Mandiri yang menyediakan pecahan Rp10.000 dan Rp20.000.

ATM Bank Mandiri

Jakarta

- Plaza Mandiri - Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 (Lobby Selatan & Area CRM)
- Thamrin City - Jl. Kebon Kacang Raya, Kb Melati, Pooling Cb Thamrin City Mall Lt. Dasar
- Sentra Mandiri Menteng - Jl. RP Soeroso No.2, Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat
- Jalan Sunda - Jl. Sunda No. 1, Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat.
- Bendungan Hilir - Jl. Bendungan Hilir No. 82, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat
- Pondok Kelapa - Jl. Pondok Kelapa Indah, No.22-23, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timu
- Blok M - Jl. Bulungan No.76, R Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
-Jakarta Falatehan - Jl. Melawai 9 No. 50, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
- SPBU Kahfi Jagakarsa - Jl. Moch Kahfi No.1 Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan
 
Bekasi dan Bogor

- Bekasi Juanda - Jl. Ir. H. Juanda No. 155, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat
- Bekasi Jatiwaringin - Jl. Raya Galaxy Blok H/19, Kota Bekasi, Jawa Barat
- Bogor Taman Safari - Jl. Raya Taman Safari, Cibeureum, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
 
Banten

- Mandiri Anyer - Jl. Raya Anyer-Sirih, Kabupaten Serang, Banten
- Mandiri Cilegon - Jl. K.H Ahmad Dahlan No.67, Ramanuju, Kec. - Purwakarta, Cilegon, Banten

 

