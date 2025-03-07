Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Uang Kertas dari Emas Asli Beredar di Dubai, Ini Penampakannya

Aura Fierdausi Alfahis , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |11:28 WIB
Uang Kertas dari Emas Asli Beredar di Dubai, Ini Penampakannya
Uang Kertas Emas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pengrajin perhiasan di Dubai telah mengungkapkan uang kertas emas 24 karat pertama di dunia yang kini tengah viral. Menurut Siasat Daily, Dian Jewellery, bekerja sama dengan Finmet DMCC dan Valaurum, untuk memperkenalkan uang kertas emas 24K pertama di Dubai.

1. Sebagai Bentuk Perayaan Keindahaan Dubai

Sebagai bentuk perayaan keindahan Dubai dan penghormatan terhadap tradisi emas dalam budaya Emirat, uang kertas emas 24 karat ini dikabarkan dibanderol dengan harga 159 AED atau setara dengan Rp706 Ribu. Namun, penting untuk diketahui bahwa uang emas ini bukan alat pembayaran yang sah, melainkan hanya sebagai suvenir.

Uang emas ini menjadi simbol sempurna bagi Kota Dubai, yang sering dijuluki “Kota Emas” karena memiliki Dubai Gold Souk, salah satu pasar emas terbesar di dunia yang selalu ramai.

Uang kertas emas ini mengandung 0,1 gram emas 24 karat di dalamnya dan menampilkan keindahan skyline serta landmark kota, menyerupai uang kertas modern.

2. Uang Kertas Emas Memilki Nomor Seri Unik

Setiap lembar uang kertas emas ini memiliki nomor seri unik, menjadikannya suvenir koleksi bagi penduduk maupun wisatawan.

Uang kertas emas ini dijual dengan harga Rp706 Ribu dan dilengkapi dengan sampul peringatan sebagai kenang-kenangan berharga yang mencerminkan warisan budaya Dubai.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3184977/uang_beredar-u9JB_large.jpg
Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp9.783,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178947/rupiah-mp8y_large.jpg
Uang Beredar di Indonesia Capai Rp9.771,3 Triliun per September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/622/3164091/uang-evAt_large.jpg
Heboh Uang Baru Rp80.000 dan Rp250.000, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/455/3120025/uang_baru-kCtQ_large.jpg
Ini Lokasi Penukaran Uang Baru Lebaran 2025 di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/622/3110521/uang_koin_emas-sLmY_large.png
Pengumuman! BI Cabut dan Tarik Uang Koin Emas Ini, Tak Lagi Berlaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/622/3086260/3-aplikasi-penghasil-uang-rp250-000-aGO55t1oVt.png
3 Aplikasi Penghasil Uang Rp250.000
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement