Uang Kertas dari Emas Asli Beredar di Dubai, Ini Penampakannya

JAKARTA - Seorang pengrajin perhiasan di Dubai telah mengungkapkan uang kertas emas 24 karat pertama di dunia yang kini tengah viral. Menurut Siasat Daily, Dian Jewellery, bekerja sama dengan Finmet DMCC dan Valaurum, untuk memperkenalkan uang kertas emas 24K pertama di Dubai.

1. Sebagai Bentuk Perayaan Keindahaan Dubai

Sebagai bentuk perayaan keindahan Dubai dan penghormatan terhadap tradisi emas dalam budaya Emirat, uang kertas emas 24 karat ini dikabarkan dibanderol dengan harga 159 AED atau setara dengan Rp706 Ribu. Namun, penting untuk diketahui bahwa uang emas ini bukan alat pembayaran yang sah, melainkan hanya sebagai suvenir.

Uang emas ini menjadi simbol sempurna bagi Kota Dubai, yang sering dijuluki “Kota Emas” karena memiliki Dubai Gold Souk, salah satu pasar emas terbesar di dunia yang selalu ramai.

Uang kertas emas ini mengandung 0,1 gram emas 24 karat di dalamnya dan menampilkan keindahan skyline serta landmark kota, menyerupai uang kertas modern.

2. Uang Kertas Emas Memilki Nomor Seri Unik

Setiap lembar uang kertas emas ini memiliki nomor seri unik, menjadikannya suvenir koleksi bagi penduduk maupun wisatawan.

Uang kertas emas ini dijual dengan harga Rp706 Ribu dan dilengkapi dengan sampul peringatan sebagai kenang-kenangan berharga yang mencerminkan warisan budaya Dubai.