Cek Bansos BLT Kesra Rp900.000 yang Cair di November-Desember 2025

JAKARTA - Cek bansos BLT Kesra Rp900.000 yang cair di November-Desember 2025. Masyarakat yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa mengecek status penerima bansos BLT Kesra dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan melakukan pengecekan melalui aplikasi Cek Bansos atau situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.

Pemerintah menyalurkan BLT Kesra Rp900.000 secara bertahap, sejak Oktober hingga Desember 2025. Saat ini, penyaluran terus dilakukan melalui kantor pos.

Jika belum dapat di Oktober, masyarakat kemungkinan akan mendapatkan BLT di November atau Desember 2025. Selain itu, kemungkinan masih menunggu giliran pencairan sesuai jadwal wilayah masing-masing.

KPM bisa mengambil BLT Kesra Rp900.000 di kantor pos dengan membawa KTP. Penyaluran dilakukan melalui tiga pola, yakni pembayaran langsung di kantor pos, pembayaran di komunitas untuk warga yang tinggal jauh dari kantor pos, serta layanan antar ke rumah bagi lansia, disabilitas, atau penerima yang sakit.

Bagi yang bisa datang ke kantor pos, para penerima manfaat diharapkan membawa surat pemberitahuan dari kantor pos setempat, serta identitas diri, baik KTP maupun kartu keluarga apabila diwakili anggota keluarga lain.

"Seluruh proses, akan diatur bersama pemerintah daerah untuk mencegah kerumunan sebagaimana hasil pertemuan dengan pak Menteri Sosial tadi," kata Senior Vice President Government and Corporate Pos Indonesia Hendra di Jakarta.

Penyaluran BLT di kantor pos dimulai pekan ini dengan menyasar 11,6 juta KPM, karena mereka belum memiliki rekening bansos reguler sehingga penyalurannya akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

"Penyaluran direncanakan mulai dilakukan setelah dana masuk ke kami pekan ini. Bantuan dapat langsung disalurkan dimulai dua hari setelah dana diterima," kata Senior Vice President Government and Corporate Pos Indonesia Hendra di Jakarta.