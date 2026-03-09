Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah BLT Kesra Rp900.000 Akan Cair Jelang Lebaran 2026?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |19:04 WIB
Apakah BLT Kesra Rp900.000 Akan Cair Jelang Lebaran 2026?
Apakah BLT Kesra Rp900.000 Akan Cair Jelang Lebaran 2026? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apakah BLT Kesra Rp900.000 akan cair jelang Lebaran 2026? Kabar pencairan BLT jelang Lebaran 2026 tentu ditunggu-tunggu masyarakat. 

Pemerintah telah mencairkan BLT Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) Rp900.000 pada akhir 2025. Pemerintah juga telah mengumumkan apakah BLT Kesra 2026 cair lagi atau tidak. Sampai sejauh ini, pemerintah belum mencairkan BLT Kesra Rp900.000 di Maret atau jelang Lebaran 2026.

Penjelasan Menteri Sosial soal BLT Kesra

Penyaluran BLT Kesra bisa dilanjutkan dengan catatan menyesuaikan pada kondisi anggaran pemerintah serta arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, BLT Kesra merupakan inisiasi dari Presiden untuk menstimulus daya beli masyarakat akhir tahun lalu dan bersifat sementara yang dapat kembali diberikan apabila situasi memungkinkan.

“Bisa jadi itu (berlanjut), kita lihat situasi dan kondisi serta kebijakan dari Bapak Presiden,” kata dia saat ditemui di Jakarta belum lama ini.

Mensos berpendapat bahwa dari sisi alokasi anggaran belanja bantuan sosial pemerintah yang mengalami peningkatan, sehingga menunjukkan angin segar bantuan berlanjut.

Meski BLT Kesra Rp900.000 tidak cair lagi jelang Lebaran, pemerintah memastikan bantuan sosial (bansos) lainnya akan terus dicairkan sebagai stimulus untuk mendongkrak daya beli masyarakat demi pertumbuhan ekonomi 5,5% pada kuartal I-2026.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199756/blt-inE8_large.jpg
Apakah BLT Kesra Februari 2026 Akan Cair Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/320/3197182/bansos_cair-LMsX_large.jpg
Ini Besaran BLT dan Bansos PKH Cair di Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/320/3197177/blt-Jn2R_large.jpg
BLT dan Bansos PKH Disalurkan Mulai Februari 2026, Cair Dapat Rp600.000!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196881/blt_kesra-5xzq_large.jpg
Cek Fakta, Apakah BLT Kesra Rp900.000 Cair Lagi 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192830/blt-Qb8Z_large.jpg
BLT Kesra Apakah Akan Cair Lagi di Januari 2026? Ini Bocorannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192910/blt-fc4V_large.jpg
BLT Disalurkan hingga Pukul 24.00, Rp900.000 Langsung Cair di Malam Tahun Baru!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement