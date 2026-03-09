Apakah BLT Kesra Rp900.000 Akan Cair Jelang Lebaran 2026?

JAKARTA - Apakah BLT Kesra Rp900.000 akan cair jelang Lebaran 2026? Kabar pencairan BLT jelang Lebaran 2026 tentu ditunggu-tunggu masyarakat.

Pemerintah telah mencairkan BLT Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) Rp900.000 pada akhir 2025. Pemerintah juga telah mengumumkan apakah BLT Kesra 2026 cair lagi atau tidak. Sampai sejauh ini, pemerintah belum mencairkan BLT Kesra Rp900.000 di Maret atau jelang Lebaran 2026.

Penjelasan Menteri Sosial soal BLT Kesra

Penyaluran BLT Kesra bisa dilanjutkan dengan catatan menyesuaikan pada kondisi anggaran pemerintah serta arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, BLT Kesra merupakan inisiasi dari Presiden untuk menstimulus daya beli masyarakat akhir tahun lalu dan bersifat sementara yang dapat kembali diberikan apabila situasi memungkinkan.

“Bisa jadi itu (berlanjut), kita lihat situasi dan kondisi serta kebijakan dari Bapak Presiden,” kata dia saat ditemui di Jakarta belum lama ini.

Mensos berpendapat bahwa dari sisi alokasi anggaran belanja bantuan sosial pemerintah yang mengalami peningkatan, sehingga menunjukkan angin segar bantuan berlanjut.

Meski BLT Kesra Rp900.000 tidak cair lagi jelang Lebaran, pemerintah memastikan bantuan sosial (bansos) lainnya akan terus dicairkan sebagai stimulus untuk mendongkrak daya beli masyarakat demi pertumbuhan ekonomi 5,5% pada kuartal I-2026.