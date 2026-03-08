Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar 5 Negara dengan Gaji Terendah di Asia, Iran Termasuk?

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |21:11 WIB
Daftar 5 Negara dengan Gaji Terendah di Asia, Iran Termasuk?
Gaji Terendah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar 5 negara dengan gaji terendah di Asia, Iran termasuk. Sejumlah negara memiliki jumlah gaji atau upah yang relatif rendah. Iran yang sedang berkonflik dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) menjadi satu dari sepuluh negara dengan gaji terendah di Asia. 

Negara dengan gaji terendah umumnya adalah negara-negara berkembang. 

Jumlah sumber daya manusia (SDM) atau tenaga kerjanya yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan lapangan pekerjaan yang ada. 

Hal ini menyebabkan perusahaan tidak bisa menetapkan standar upah yang tinggi karena SDM yang berlebih. 

Gaktor-faktor lainnya adalah pendapatan per kapita, kemajuan teknologi, struktur ekonomi negara berkembang yang cenderung banyak di sektor manufaktur dan pertanian, pendidikan dan keterampilan, serta kebijakan upah minimum yang belum maksimal. 

Laporan Numbeo mengurutkan 33 negara di Asia berdasarkan rata-rata gaji bersih bulanan pekerja setelah pajak dalam satuan USD. 

Berikut daftar negara dengan upah minimum terendah di dunia dikutip Velocity Global 2025, termasuk dengan asumsi kurs Rp16.300/dolar Minggu (8/3/2036). 

 

