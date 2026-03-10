Diskon Listrik 50 Persen PLN Maret 2026, Begini Cara Klaim hingga Syaratnya

JAKARTA - PLN memberikan diskon listrik 50 persen berupa promo diskon tambah daya listrik di Maret 2026. PLN memberikan diskon 50 persen biaya penyambungan tambah daya bagi pelanggan satu fasa dengan daya awal 450 Volt Ampere (VA) hingga 5.500 VA untuk penambahan daya sampai dengan 7.700 VA.

Syarat Dapat Diskon Listrik

Diskon tambah daya listrik dapat dinikmati pelanggan mulai dari 25 Februari hingga 10 Maret 2026 melalui aplikasi PLN Mobile.

Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto mengungkapkan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen PLN dalam menghadirkan layanan kelistrikan untuk menunjang kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah selama bulan Ramadhan hingga Idulfitri.

Program ini memberikan kesempatan bagi pelanggan yang ingin mengoptimalkan penggunaan energi listrik melalui penambahan daya dengan biaya yang terjangkau.

“Pada periode Ramadhan, kebutuhan listrik masyarakat cenderung meningkat seiring bertambahnya aktivitas di rumah tangga. Melalui program ini, PLN menghadirkan kemudahan tambah daya dengan biaya lebih ringan agar masyarakat dapat melaksanakan aktivitas khususnya di Bulan Ramadhan dan Idulfitri terkendala keterbatasan daya,” ujarnya di Jakarta.