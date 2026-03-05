Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Diskon Listrik 50 Persen PLN Berlaku Lagi di Maret 2026, Ini Cara Dapatnya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |07:00 WIB
Diskon Listrik 50 Persen PLN Berlaku Lagi di Maret 2026, Ini Cara Dapatnya
Diskon Listrik 50 Persen PLN Berlaku Lagi di Maret 2026, Ini Cara Dapatnya (Foto: PLN)
JAKARTA - Diskon listrik 50 persen berlaku lagi di Maret 2026. Diskon listrik 50 persen berlaku hingga Maret 2026 ini berupa promo diskon tambah daya listrik yang dihadirkan PT PLN (Persero) dalam rangka bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah.

Lewat program “Ramadan Terang, Lebaran Tenang”, PLN memberikan diskon 50 persen biaya penyambungan tambah daya bagi pelanggan satu fasa dengan daya awal 450 Volt Ampere (VA) hingga 5.500 VA untuk penambahan daya sampai dengan 7.700 VA.

Syarat Dapat Diskon Listrik

Diskon tambah daya listrik dapat dinikmati pelanggan mulai dari 25 Februari hingga 10 Maret 2026 melalui aplikasi PLN Mobile.

Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto mengungkapkan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen PLN dalam menghadirkan layanan kelistrikan untuk menunjang kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah selama bulan Ramadhan hingga Idulfitri.

Program ini memberikan kesempatan bagi pelanggan yang ingin mengoptimalkan penggunaan energi listrik melalui penambahan daya dengan biaya yang terjangkau.

“Pada periode Ramadhan, kebutuhan listrik masyarakat cenderung meningkat seiring bertambahnya aktivitas di rumah tangga. Melalui program ini, PLN menghadirkan kemudahan tambah daya dengan biaya lebih ringan agar masyarakat dapat melaksanakan aktivitas khususnya di Bulan Ramadhan dan Idulfitri terkendala keterbatasan daya,” ujarnya di Jakarta.

 

1 2
