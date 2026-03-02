Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Cara Klaim Voucher Diskon Listrik 50 Persen yang Berlaku Selama Ramadhan 2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |19:01 WIB
Ini Cara Klaim Voucher Diskon Listrik 50 Persen yang Berlaku Selama Ramadhan 2026
Ini Cara Klaim Voucher Diskon Listrik 50 Persen yang Berlaku Selama Ramadhan 2026 (Foto: PLN)
JAKARTA - Ini cara klaim voucher diskon listrik 50 persen yang berlaku selama Ramadhan 2026. Diskon listrik 50 persen PLN kembali berlaku hingga Maret 2026. Diskon listrik 50 persen ini berupa promo diskon tambah daya listrik yang dihadirkan PT PLN (Persero) dalam rangka bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah.

PLN memberikan diskon 50 persen biaya penyambungan tambah daya bagi pelanggan satu fasa dengan daya awal 450 Volt Ampere (VA) hingga 5.500 VA untuk penambahan daya sampai dengan 7.700 VA lewat program “Ramadan Terang, Lebaran Tenang”. Promo diskon listrik 50 persen dapat dinikmati pelanggan mulai dari 25 Februari hingga 10 Maret 2026 melalui aplikasi PLN Mobile.

Penjelasan PLN soal Diskon Listrik 50 Persen

Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto mengungkapkan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen PLN dalam menghadirkan layanan kelistrikan untuk menunjang kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah selama bulan Ramadhan hingga Idulfitri.

Program ini memberikan kesempatan bagi pelanggan yang ingin mengoptimalkan penggunaan energi listrik melalui penambahan daya dengan biaya yang terjangkau.

“Pada periode Ramadhan, kebutuhan listrik masyarakat cenderung meningkat seiring bertambahnya aktivitas di rumah tangga. Melalui program ini, PLN menghadirkan kemudahan tambah daya dengan biaya lebih ringan agar masyarakat dapat melaksanakan aktivitas khususnya di Bulan Ramadhan dan Idulfitri terkendala keterbatasan daya,” ujarnya di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Cara Dapat Diskon Listrik 50 Persen

Adi menjelaskan, pelanggan yang ingin menikmati promo diskon tambah daya ini cukup melakukan transaksi pembelian token atau pembayaran tagihan listrik melalui aplikasi PLN Mobile.

Setelah itu, pelanggan akan memperoleh e-voucher tambah daya yang dapat diklaim melalui fitur promo pada aplikasi.

“Setelah mendapatkan e-voucher, pelanggan dapat langsung mengajukan permohonan tambah daya melalui PLN Mobile dengan memasukkan kode voucher tersebut. Proses penyambungan selanjutnya akan dilakukan oleh petugas PLN sesuai dengan standar Tingkat Mutu Pelayanan yang berlaku,” tambah Adi.

Sebagai gambaran, pelanggan rumah tangga dengan daya awal 450 VA yang ingin menambah daya menjadi 7.700 VA umumnya dikenakan biaya penyambungan sebesar Rp7.025.250.

Lewat program ini, pelanggan akan mendapat potongan 50 persen biaya sehingga jumlah yang dibayarkan hanya sebesar Rp3.512.625.

“Melalui program ini, kami berharap pelanggan dapat memanfaatkan kemudahan layanan digital PLN Mobile untuk memastikan kecukupan daya listrik di rumah, sehingga aktivitas ibadah dan kebersamaan keluarga selama bulan Ramadhan dapat berlangsung dengan lebih nyaman tanpa kendala kelistrikan,” tutup Adi.

 

