3 Fakta Diskon Listrik 50 Persen PLN Berlaku hingga Maret 2026

JAKARTA - Diskon listrik 50 persen PLN kembali berlaku hingga Maret 2026. Diskon listrik ini berupa diskon tambah daya 50 persen bagi pelanggan yang melakukan transaksi pada aplikasi PLN Mobile berlaku hingga Maret 2026.

Kebijakan diskon listrik ini kembali diberlakukan PT PLN (Persero) melalui program bertajuk “Ramadan Terang, Lebaran Tenang". Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memastikan kecukupan listrik selama Ramadhan dan Idulfitri, saat kebutuhan listrik rumah tangga meningkat.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta diskon listrik 50 persen PLN kembali berlaku, Jakarta, Senin (2/3/2026).

1. Jadwal Diskon Listrik

Diskon listrik berupa promo tambah daya listrik diskon 50 persen berlaku sejak 25 Februari hingga 10 Maret 2026. Tambah daya listrik diskon 50 persen ini ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa di semua golongan tarif, dengan daya awal 450 Volt Ampere (VA) hingga 5.500 VA yang ingin menambah daya hingga 7.700 VA.

Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memastikan kecukupan listrik selama Ramadhan dan Idulfitri saat kebutuhan listrik rumah tangga meningkat.

"Menyambut Hari Suci Ramadhan pastikan daya rumahmu cukup. Manfaatkan diskon 50% biaya penyambungan hanya melalui PLN Mobile," tulis akun Instagram PLN.