Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Terbaru THR PNS 2026, Pencairan Segera Diumumkan Prabowo

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |09:03 WIB
4 Fakta Terbaru THR PNS 2026, Pencairan Segera Diumumkan Prabowo
4 Fakta Terbaru THR PNS 2026, Pencairan Segera Diumumkan Prabowo. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA — Pemerintah menyiapkan Rp55 triliun untuk Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, dan pensiunan pada Lebaran 2026, dengan pengumuman jadwal pencairan akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut langkah ini bagian dari belanja negara kuartal I yang diproyeksikan mencapai Rp809 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Berikut fakta-fakta terkait THR ASN, TNI-Polri, dan pensiunan:

1. Besaran THR ASN 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran THR bagi ASN, TNI, dan Polri pada 2026. Alokasi ini naik 10,22 persen dibandingkan anggaran tahun lalu sebesar Rp49 triliun. Penyediaan dana THR ini bagian dari langkah strategis kementerian dalam mengoptimalkan belanja negara untuk menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional sejak kuartal I 2026.

2. Prabowo Segera Umumkan Pencairan THR ASN

Kepastian jadwal pencairan THR bagi ASN, TNI/Polri, dan pensiunan mulai menemui titik terang. Purbaya mengatakan pengumuman resmi akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

“THR ASN saat ini sedang diproses. Nanti, begitu Presiden pulang, kemungkinan beliau akan mengumumkannya. Saya belum mengetahui detail prosesnya, tetapi dananya sudah tersedia,” kata Purbaya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/320/3204058//thr_pns-hto4_large.jpg
THR PNS dan Pensiunan Cair 1 Maret 2026? Ini Jadwalnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/320/3204061//thr_pns-XRo3_large.jpeg
Apakah Besaran Nominal THR PNS dengan PPPK Berbeda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/320/3203768//ojol-1tCT_large.jpg
Apakah Ojek Online Dapat THR 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/320/3203827//thr-5uVK_large.png
PHK Sebelum Lebaran, Apakah Tetap Dapat THR? Ini Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/320/3203616//menaker-ZrCw_large.jpg
THR Karyawan Swasta 2026 Cair H-7 Lebaran, Driver Ojol Dapat BHR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/320/3203702//pencetus_thr-6TEK_large.jpg
Siapa Sosok Pencetus THR untuk PNS? Ternyata Bukan Menteri Keuangan 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement