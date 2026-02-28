4 Fakta Terbaru THR PNS 2026, Pencairan Segera Diumumkan Prabowo

JAKARTA — Pemerintah menyiapkan Rp55 triliun untuk Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, dan pensiunan pada Lebaran 2026, dengan pengumuman jadwal pencairan akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut langkah ini bagian dari belanja negara kuartal I yang diproyeksikan mencapai Rp809 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Berikut fakta-fakta terkait THR ASN, TNI-Polri, dan pensiunan:

1. Besaran THR ASN 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran THR bagi ASN, TNI, dan Polri pada 2026. Alokasi ini naik 10,22 persen dibandingkan anggaran tahun lalu sebesar Rp49 triliun. Penyediaan dana THR ini bagian dari langkah strategis kementerian dalam mengoptimalkan belanja negara untuk menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional sejak kuartal I 2026.

2. Prabowo Segera Umumkan Pencairan THR ASN

Kepastian jadwal pencairan THR bagi ASN, TNI/Polri, dan pensiunan mulai menemui titik terang. Purbaya mengatakan pengumuman resmi akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

“THR ASN saat ini sedang diproses. Nanti, begitu Presiden pulang, kemungkinan beliau akan mengumumkannya. Saya belum mengetahui detail prosesnya, tetapi dananya sudah tersedia,” kata Purbaya.