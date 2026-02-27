Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hitung-hitungan Dana Beasiswa yang Harus Dikembalikan Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |07:04 WIB
Hitung-hitungan Dana Beasiswa yang Harus Dikembalikan Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas
Hitung-hitungan Dana Beasiswa yang Harus Dikembalikan Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) masih menghitung total dana beasiswa yang harus dikembalikan oleh alumni penerima beasiswa LPDP, Arya Iwantoro, suami Dwi Sasetyaningtyas.

“Kalau (uang) yang dikembalikan masih dihitung. Kami punya datanya dan ada perhitungannya,” kata Direktur Utama LPDP, Sudarto.

Sudarto menjelaskan, masa studi Arya Iwantoro berlangsung pada 2015–2016, kemudian dilanjutkan pada 2017–2021. Pihaknya masih mengkalkulasi total dana pendidikan beserta nilai bunga yang telah digelontorkan selama keseluruhan masa studi yang bersangkutan.

Ia menyatakan, nilai pengembalian dana akan diumumkan setelah proses perhitungan selesai, mengingat persoalan ini menyangkut kepentingan publik.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan Arya Iwantoro akan mengembalikan seluruh dana beasiswa LPDP yang diterimanya kepada negara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/338/3203937//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-Rm0j_large.jpg
Pramono Targetkan LPDP Jakarta Jalan, Minimal 100 Penerima Diberangkatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203914//dirjen_ahu_kementerian_hukum_widodo-EKxi_large.jpg
RUU Kewarganegaraan Disusun, Dirjen AHU: Syarat Jadi WNI Akan Diperketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/65/3203905//tasya-RNfc_large.jpg
Riwayat Pendidikan Tasya Kamila, Alumni LPDP yang Laporkan Kontribusinya sebagai Awardee
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203885//dirjen_ahu_kemenkum_ri_widodo-6uLo_large.jpg
Viral Paspor Inggris Anak Alumni LPDP, Ditjen AHU: Status WNI Melekat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/65/3203820//tyas-53nH_large.jpg
Deretan Fakta Keluarga Suami Dwi Sasetyaningtyas yang Kini Disorot Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/622/3203750//arya-tjm9_large.jpg
Berapa Dana Beasiswa yang Dikembalikan Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas? Ini Kata LPDP
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement