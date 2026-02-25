Advertisement
HOT ISSUE

Sosok Pemilik Mie Sedaap Usai PHK Ratusan Pekerja

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |07:03 WIB
JAKARTA – Ratusan buruh yang bekerja di PT Karunia Alam Segar, produsen Mie Sedaap di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dirumahkan menjelang Lebaran 2026. Pemilik Mie Sedaap pun menjadi sorotan publik.

Karunia Alam Segar merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Wings Food. Dalam situs resmi Wings, Mie Sedaap diluncurkan pada 2003 dan kini memiliki 14 varian rasa yang tersebar di seluruh Indonesia.

Wings Group didirikan oleh Harjo Sutanto bersama sahabatnya, Johannes Ferdinand Katuari. Setelah Harjo meninggal dunia, Johannes mengambil alih kepemimpinan Wings Group bersama putranya, Eddy William Katuari. Saat ini, kepemilikan dan pengelolaan Wings Group, termasuk merek Mie Sedaap, berada di bawah keluarga Katuari dan dilanjutkan oleh Eddy William Katuari.

Manajemen Karunia Alam Segar selaku produsen Mie Sedaap menjelaskan bahwa penyesuaian kapasitas produksi, termasuk jumlah tenaga kerja, merupakan langkah yang lazim dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha.

Perusahaan menyebutkan, kebutuhan tambahan tenaga kerja pada periode tertentu dipenuhi melalui kerja sama dengan penyedia jasa tenaga kerja. Ketika kebutuhan produksi menurun, jumlah tenaga kerja akan disesuaikan kembali sesuai perencanaan operasional.

Kebijakan tersebut, menurut manajemen, tidak berkaitan dengan momentum tertentu, termasuk Ramadan, melainkan murni berdasarkan dinamika pasar dan kebutuhan produksi.

Kasus Dirumahkannya Buruh Mie Sedaap Jadi Sorotan KSPI

 

