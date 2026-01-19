3 Fakta 88.519 Orang Jadi Korban PHK Sepanjang 2025

JAKARTA - Jumlah tenaga kerja menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia sepanjang 2025 melonjak. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan terdapat 88.519 orang tenaga kerja menjadi korban PHK periode Januari hingga Desember 2025.

"Pada periode Januari sampai dengan Desember 2025 terdapat 88.519 orang tenaga kerja ter-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang terklasifikasi sebagai peserta program JKP," tulis keterangan seperti dilansir laman Satudata Kemnaker, Jakarta.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta 88.519 orang jadi korban PHK sepanjang 2025, Jakarta.

1. Jumlah PHK 2025 Naik

Angka PHK tahun 2025 lebih tinggi jika dibandingkan tahun lalu yang sebanyak 77.965 orang. Dengan demikian, ada peningkatan jumlah PHK sebanyak 10.554 orang di 2025.

2. Jawa Barat Jadi Provinsi dengan PHK Terbanyak

Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK terbanyak dengan jumlah PHK 18.815 orang sepanjang 2025 atau sekitar 21,26 persen dari total tenaga kerja yang kena PHK

Di posisi kedua ditempati Jawa Tengah dengan jumlah PHK 14.700 orang. Posisi ketiga Provinsi Banten dengan jumlah PHK 10.376 orang, keempat DKI Jakarta sebanyak 6.311 orang dan kelima Jawa Timur dengan 5.949 orang kena PHK sepanjang 2025.