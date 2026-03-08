Daftar 10 Tol Gratis di Lebaran 2026, Cek di Sini

Sejumlah ruas tol difungsionalkan untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026. (Foto: Okezone.com/HK)

JAKARTA — Sejumlah ruas tol difungsionalkan untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026. Ada 10 ruas jalan tol yang siap beroperasi fungsional tanpa tarif selama Lebaran.

Sebagian ruas di Pulau Jawa akan difungsionalkan dengan skema satu jalur satu arah dan diprioritaskan bagi kendaraan golongan I nonbus. Sementara pengoperasiannya akan disesuaikan dengan kondisi lalu lintas di lapangan serta diskresi pihak kepolisian.

Dengan pengoperasian ruas tol fungsional tersebut, pemerintah berharap kapasitas jaringan jalan selama periode mudik dan arus balik Lebaran dapat meningkat. Langkah ini juga diharapkan mampu mengurai kepadatan lalu lintas di sejumlah jalur utama serta memperlancar mobilitas masyarakat selama libur Idul Fitri 2026.

1. Sigli – Banda Aceh (24,67 km)

Seksi 1 Padang Tiji – Seulimeum dan Padang Panjang. Dibuka secara fungsional untuk kedua jalur (A dan B) bagi seluruh golongan kendaraan.

2. Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (12,86 km)

Seksi 4 IC Sinaksak – IC Simpang Pane. Difungsionalkan untuk kedua jalur bagi seluruh golongan kendaraan.

3. Palembang – Betung (53,2 km)

Beberapa seksi difungsionalkan untuk kedua jalur (A dan B) khusus kendaraan golongan I nonbus.