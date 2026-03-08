Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar 10 Tol Gratis di Lebaran 2026, Cek di Sini

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |06:02 WIB
Daftar 10 Tol Gratis di Lebaran 2026, Cek di Sini
Sejumlah ruas tol difungsionalkan untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026. (Foto: Okezone.com/HK)
A
A
A

JAKARTA — Sejumlah ruas tol difungsionalkan untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026. Ada 10 ruas jalan tol yang siap beroperasi fungsional tanpa tarif selama Lebaran.

Sebagian ruas di Pulau Jawa akan difungsionalkan dengan skema satu jalur satu arah dan diprioritaskan bagi kendaraan golongan I nonbus. Sementara pengoperasiannya akan disesuaikan dengan kondisi lalu lintas di lapangan serta diskresi pihak kepolisian.

Dengan pengoperasian ruas tol fungsional tersebut, pemerintah berharap kapasitas jaringan jalan selama periode mudik dan arus balik Lebaran dapat meningkat. Langkah ini juga diharapkan mampu mengurai kepadatan lalu lintas di sejumlah jalur utama serta memperlancar mobilitas masyarakat selama libur Idul Fitri 2026.

1. Sigli – Banda Aceh (24,67 km)

Seksi 1 Padang Tiji – Seulimeum dan Padang Panjang. Dibuka secara fungsional untuk kedua jalur (A dan B) bagi seluruh golongan kendaraan.

2. Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (12,86 km)

Seksi 4 IC Sinaksak – IC Simpang Pane. Difungsionalkan untuk kedua jalur bagi seluruh golongan kendaraan.

3. Palembang – Betung (53,2 km)

Beberapa seksi difungsionalkan untuk kedua jalur (A dan B) khusus kendaraan golongan I nonbus.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/338/3205605//pramono-ldzG_large.jpg
Soal Pendatang Pascalebaran, Pramono: Jakarta Terbuka bagi Siapa pun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/320/3204662//tol-WqhC_large.jpg
Daftar Tol Gratis yang Disediakan Pemerintah Jelang Mudik Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/338/3205580//pramono-M2B5_large.jpg
Pramono Larang Mobil Dinas Pemprov Jakarta Dipakai Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/338/3205572//terminal_pulo_gebang-eqmu_large.jpg
Puncak Arus Mudik di Terminal Pulo Gebang Diprediksi 17 Maret
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/338/3205582//pramono_anung-jQpG_large.jpg
Pramono Minta Warga yang Mudik Lapor ke RT/RW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/338/3205578//pemudik-rW4R_large.jpg
Hindari Kepadatan, Masyarakat Pilih Mudik Lebih Awal Pakai Bus
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement