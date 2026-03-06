Taspen Cairkan THR Pensiunan PNS 2026, Ini Besarannya

MAKASSAR - PT Taspen (Persero) resmi memulai penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026 bagi seluruh peserta pensiun di Indonesia. Proses pencairan yang dilakukan secara serentak sejak Kamis 5 Maret 2026 ini dipantau langsung untuk memastikan kelancaran pelayanan kepada para purnabakti.

Komisaris Independen PT Taspen Ariawan melakukan peninjauan langsung (uji petik) di sejumlah titik mitra bayar, salah satunya di Bank Mandiri Taspen Cabang Makassar, Jalan Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (6/3/2026).

Dalam kunjungannya, Ariawan meninjau langsung kesiapan sistem serta kualitas pelayanan yang diberikan petugas kepada para pensiunan yang datang mencairkan haknya. Menurutnya, sejauh ini proses distribusi dana berjalan tanpa kendala berarti.

"Secara umum penyaluran THR bagi pensiunan berjalan lancar, tertib, dan aman. Para pensiunan terlihat antusias menerima tunjangan tersebut menjelang Hari Raya Idulfitri. Peninjauan ini sekaligus evaluasi terhadap kesiapan sistem dan kualitas pelayanan kepada peserta tetap optimal," ujar Ariawan di sela-sela pemantauan.

Penyaluran ini melibatkan sistem pembayaran yang terintegrasi dengan 45 mitra bayar di seluruh Indonesia untuk menjangkau jutaan nasabah secara efektif.

Pada tahun 2026 ini, Taspen mengemban tanggung jawab menyalurkan THR kepada lebih dari tiga juta peserta pensiun di seluruh Tanah Air. Khusus untuk wilayah Makassar sendiri, tercatat ada sekitar 21 ribu nasabah yang terdaftar sebagai penerima.

Besaran THR yang diterima para pensiunan dihitung berdasarkan komponen penghasilan bulan sebelumnya, yang meliputi Pensiun Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Pangan dan Tambahan Penghasilan (sesuai ketentuan berlaku).