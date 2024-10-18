Konsisten Tingkatkan Kinerja, Taspen Catat Pertumbuhan Investasi 10,55 Persen di Atas Industri

JAKARTA - PT Taspen (Persero) senantiasa menjaga kinerja bisnis agar tetap bertumbuh, sehingga dapat memberikan layanan terbaik bagi peserta dan dapat berkontribusi aktif memajukan perekonomian di Indonesia secara berkelanjutan.

Hal ini tercermin dalam pencapaian pertumbuhan hasil investasi Yield on Investment (YOI) sebesar 10,55 persen di atas industri yang menunjukkan konsistensi Taspen dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

Pertumbuhan hasil ini tentunya tidak lepas dari strategi investasi yang optimal dengan meningkatkan portofolio investasi Taspen pada instrumen Surat Utang Negara.

Corporate Secretary Taspen Henra mengatakan, “Taspen senantiasa memprioritaskan keamanan dan kelangsungan dana pensiun peserta dengan mempertimbangkan risiko, dan mengejar hasil yang optimal dalam pengambilan keputusan investasi berlandaskan prinsip PAHALA, yaitu Pastikan, Aman, Hasil, Andal, Likuid dan Antisipatif.”

Dari pertumbuhan hasil investasi Yield on Investment (YOI) sebesar 10,55 persen di atas industri, portofolio investasi Taspen didominasi pada instrumen Surat Utang Negara.