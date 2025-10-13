Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Ogah Keluarkan Duit APBN untuk Family Office Usulan Luhut

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 13 Oktober 2025 |21:20 WIB
Purbaya Ogah Keluarkan Duit APBN untuk Family Office Usulan Luhut
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pihaknya tidak akan mengalihkan anggaran untuk proyek pembangunan family office.

Family office dikabarkan tengah digodok oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama Kementerian Keuangan.

Purbaya mengaku sudah mendengar pembahasan soal family office sejak lama, namun memilih untuk tidak terlibat lebih jauh.

“Oh, saya udah denger lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana. Saya fokus,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Menurutnya, fokus utama Kementerian Keuangan saat ini adalah memastikan pengelolaan anggaran berjalan secara efisien dan tepat sasaran.

“Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pasti pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor. Itu aja,” tegasnya.

Ketika ditanya apakah dirinya memberikan masukan terkait rencana tersebut, Purbaya menampik.

“Nggak, kalau mau saya doain lah,” katanya sembari tersenyum.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176527/menkeu_purbaya-sVnh_large.jpeg
Bertemu Bos Bank Swasta, Purbaya Pastikan Tak Akan Ceroboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176520/menkeu_purbaya-QFlU_large.jpeg
Purbaya Bakal Datangi Langsung BTN, Cek Dana yang Belum Terserap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176516/menkeu_purbaya-IEGA_large.jpeg
Kumpul Bareng Investor hingga Dirut Himbara, Purbaya Jamin Perbaiki Iklim Investasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176478/purbaya-d5Zb_large.jpg
Purbaya Kumpul Bareng Investor hingga Panggil Dirut Himbara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176465/purbaya-vEaq_large.jpg
Purbaya Buka Layanan WA Menkeu, Pengusaha Bisa Langsung Lapor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176458/menkeu_purbaya-huay_large.jpg
Purbaya Akan Perketat Pemeriksaan Barang di Bea Cukai
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement