HOME FINANCE

Taspen Turut Aktif dalam Pengembangan UMKM melalui Rumah BUMN

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |17:33 WIB
Taspen Turut Aktif dalam Pengembangan UMKM melalui Rumah BUMN
Taspen turut aktif dalam pengembangan UMKM melalui Rumah BUMN. (Foto: dok Taspen)
A
A
A

JAKARTA – Taspen berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Sejak Februari 2024, Taspen aktif dalam program “Rumah BUMN” yang digagas oleh Kementerian BUMN.

Rumah BUMN menjadi platform kolaborasi bagi BUMN, UMKM, instansi pemerintah, perusahaan start-up, dan komunitas untuk mengembangkan ekosistem digital. Fasilitas Co-Working Space di Rumah BUMN mendukung inkubasi bisnis.

Sementara Basecamp Millennials menjadi pusat kegiatan untuk mendukung generasi Milenial dalam pengembangan bisnis dan pelaksanaan program Milenial BUMN.

Sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Rumah BUMN juga berperan dalam penanggulangan bencana melalui Satgas Bencana, serta melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta berfungsi sebagai pusat literasi dan informasi bagi pelaku UMKM.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Taspen turut berpartisipasi dalam bazaar UMKM “Karya Nyata Festival Vol.5” di Bangka Belitung, dihadiri oleh 81 UMKM lokal dan 20 perusahaan BUMN, dengan total transaksi mencapai lebih dari Rp400 juta dan dihadiri lebih dari 11.800 pengunjung. 

Halaman:
1 2
