Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Taspen Life Raup Laba Rp90,2 Miliar Sepanjang 2023

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |21:41 WIB
Taspen Life Raup Laba Rp90,2 Miliar Sepanjang 2023
Laba Taspen Life (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Taspen Life mencatat kenaikan aset 13,61% jika dibandingkan tahun lalu menjadi Rp7,5 triliun sepanjang 2023.

Nilai peningkatan ini berada di atas total pertumbuhan aset industri asuransi jiwa di Indonesia yang sebesar 0,7%.

"Ke depan, Taspen Group akan terus meningkatkan pertumbuhan bisnis dengan strategi penempatan investasi yang aman dan berkelanjutan," kata Corporate Secretary Taspen Yoka Krisma Wijaya dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (28/5/2024).

Sementara itu, Taspen Life mencatatkan laba positif sebesar Rp90,24 miliar pada 2023 dengan tingkat Return on Equity (ROE) perusahaan mencapai sekitar 13%.

Selain itu, Risk Based Capital (RBC) perusahaan pada tahun 2023 tercatat mencapai sekitar 290%. Angka ini terus terjaga di atas batas minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni sebesar 120%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172366/investasi-86FE_large.jpg
OJK Minta Evaluasi Tata Kelola Investasi, Ini Kata Taspen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/11/3091608/taspen_terima_penghargaan_the_most_trusted_company_dalam_ajang_gcg_award_2024-RAyJ_large.jpg
Taspen Raih The Most Trusted Company dalam Good Corporate Governance Award
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/11/3085434/taspen-lMWu_large.jpeg
Taspen Salurkan Pembayaran kepada 3,1 Juta Peserta Pensiun dengan Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/11/3077211/taspen_21_okt-4Ju0_large.jpeg
Taspen Sabet Penghargaan sebagai Penyelenggara Inovasi Terbaik dari Kementerian PANRB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/11/3076213/taspen_18_okt-KfMe_large.jpg
Konsisten Tingkatkan Kinerja, Taspen Catat Pertumbuhan Investasi 10,55 Persen di Atas Industri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/320/3064031/jelang-akhir-masa-jabatan-wapres-dapat-tabungan-hari-tua-dan-pensiun-PyDNkBxCFT.jpg
Jelang Akhir Masa Jabatan, Wapres Dapat Tabungan Hari Tua dan Pensiun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement