HOME FINANCE MARKET UPDATE

287 Saham Menguat, IHSG Naik ke Level 7.253

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |16:26 WIB
287 Saham Menguat, IHSG Naik ke Level 7.253
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup menguat ke zona hijau pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini ditutup menguat 77,20 poin atau 1,08% ke level 7.253,62.

Pada penutupan perdagangan, Selasa (28/5/2024), terdapat 287 saham menguat, 240 saham melemah dan 253 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp13,4 triliun dari 19,5 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,24% ke 900,817, indeks JII naik 1,22% ke 527,919, indeks IDX30 naik 1,1% ke 445,96 dan indeks MNC36 menguat 0,84% ke 328,909.

Untuk indeks sektoral yang menguat yakni energi 1,67%, barang baku 3,64%, non siklikal 0,56%, keuangan 0,73%, teknologi 0,69%, infrastruktur 1,38%, transportasi 0,09%. Kemudian sektor yang melemah ada sektor industri 0,87%, siklikal 0,59%, kesehatan 0,38%, properti 0,22%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Penta Valent Tbk (PEVE) naik 25,00% ke Rp280, PT Remala Abadi Tbk (DATA) naik 20,57% ke Rp340 dan saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) naik 15,89% ke Rp124.

Telusuri berita finance lainnya
