Lokasi ATM BNI Pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 Terdekat untuk THR Lebaran 2026, Ini Daftarnya

JAKARTA - Berikut daftar terbaru lokasi ATM BNI pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 terdekat untuk THR Lebaran 2026. Mayoritas ATM biasanya hanya menyediakan uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000, tapi masyarakat perlu tahu kalau ada ATM yang menyediakan uang pecahan Rp10.000 dan Rp20.000.

Uang pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 kini diburu jelang Lebaran untuk THR. Bagi masyarakat yang belum sempat menukarkan uang baru di Bank Indonesia (BI) melalui Program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI), penarikan uang di ATM pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 bisa menjadi solusi.

Lalu di mana saja lokasi ATM BNI pecahan Rp10.000 dan Rp20.000?

Berikut ulasannya

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) hanya menyediakan ATM pecahan Rp20.000. Mesin ATM BNI pecahan Rp20.000 tersebar di berbagai kota di Indonesia, termasuk wilayah Jabodetabek.

Daftar Terbaru Lokasi ATM BNI Pecahan Rp20.000

- Lobby Selatan Gedung KB 3 – Jl. Jend. Sudirman Kav 1, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat

- KCP KBN Cakung 2 – Komplek KBN Cakung, Jl. Jawa Blok A.14-1 s.d A.14-2, Jakarta Utara

- KCP Mercu Buana – Jl. Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat

- Trisakti Kampus B – Jl. Kyai Tapa No. 260, Jakarta Barat

- KCP Trisakti Kampus A – Univ. Trisakti Kampus A, Jl. Kyai Tapa, Grogol, Jakarta Barat

- KCP UNTAR 1 – Gedung UNTAR I, Jl. Letjen S. Parman No. 1, Jakarta Barat

- Universitas Trisakti (GEMA) – Univ. Trisakti Kampus A, Jl. Kyai Tapa, Jakarta Barat

- Jl. Raya Ciputat, Kantor Cabang UIN

- KC UI Depok 3 – Komplek Kampus UI Depok (Gedung Perpustakaan Pusat), Depok

- Gallery IPB Diploma 2 – Jl. Kumbang No. 14, Bogor BNI