Daftar 5 Bank Bangkrut di Indonesia Sepanjang 2026

JAKARTA - Daftar bank bangkrut di Indonesia sepanjang 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Koperindo Jaya di Petojo Utara, Jakarta Pusat. OJK mencabut izin BPR Koperindo Jaya setelah pengurus dan pemegang sahamnya tidak dapat melakukan penyehatan BPR tersebut.

"Pencabutan izin usaha BPR Koperindo Jaya merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat," kata Kepala OJK Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Edwin Nurhadi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Hal ini menambah panjang daftar bank bangkrut di Indonesia. Sejak Januari hingga Maret 2026, terdapat lima bank bangkrut. Salah satu alasan izin dicabut karena adanya praktik fraud hingga gagalnya pemegang sahamnya melakukan penyehatan BPR tersebut.

Berikut ini Okezone rangkum daftar bank bangkrut di Indonesia sepanjang 2026 dari Januari-Maret: