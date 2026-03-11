Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar 5 Bank Bangkrut di Indonesia Sepanjang 2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |05:01 WIB
Daftar 5 Bank Bangkrut di Indonesia Sepanjang 2026
Daftar 5 Bank Bangkrut di Indonesia Sepanjang 2026 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Daftar bank bangkrut di Indonesia sepanjang 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Koperindo Jaya di Petojo Utara, Jakarta Pusat. OJK mencabut izin BPR Koperindo Jaya setelah pengurus dan pemegang sahamnya tidak dapat melakukan penyehatan BPR tersebut.

"Pencabutan izin usaha BPR Koperindo Jaya merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat," kata Kepala OJK Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Edwin Nurhadi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Hal ini menambah panjang daftar bank bangkrut di Indonesia. Sejak Januari hingga Maret 2026, terdapat lima bank bangkrut. Salah satu alasan izin dicabut karena adanya praktik fraud hingga gagalnya pemegang sahamnya melakukan penyehatan BPR tersebut.

Berikut ini Okezone rangkum daftar bank bangkrut di Indonesia sepanjang 2026 dari Januari-Maret:

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206063/bank-RPrI_large.jpg
5 Bank Bangkrut di RI hingga Maret 2026, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206061/bank_tutup-2CMV_large.jpg
Bank Bangkrut di RI Bertambah Lagi! OJK Cabut Izin BPR Koperindo Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202636/bank-5S4j_large.jpg
4 Bank Bangkrut hingga Februari 2026, Ada Praktik Fraud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/320/3202454/bank_tutup-otpK_large.jpg
4 Bank Bangkrut di Indonesia hingga Februari 2026, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/320/3201252/bank-Ng1J_large.jpg
5 Fakta Bank Bangkrut Bertambah Lagi di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/320/3200839/bank-eRE0_large.jpg
3 Bank Bangkrut dalam 2 Bulan di 2026, Ini Daftarnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement