Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bank Bangkrut di RI Bertambah Lagi! OJK Cabut Izin BPR Koperindo Jaya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |11:59 WIB
Bank Bangkrut di RI Bertambah Lagi! OJK Cabut Izin BPR Koperindo Jaya
Bank Bangkrut di RI Bertambah Lagi! OJK Cabut Izin BPR Koperindo Jaya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bank bangkrut di Indonesia bertambah lagi. Hal ini setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Koperindo Jaya di Petojo Utara, Jakarta Pusat.

OJK cabut izin BPR Koperindo Jaya setelah pengurus dan pemegang sahamnya tidak dapat melakukan penyehatan BPR tersebut.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-22/D.03/2026 tanggal 9 Maret 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Koperindo Jaya.

"Pencabutan izin usaha BPR Koperindo Jaya merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat," kata Kepala OJK Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Edwin Nurhadi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Pada 22 Januari 2025, OJK telah menetapkan BPR Koperindo Jaya sebagai bank dengan status pengawasan BPR dalam penyehatan (BDP) berdasarkan pertimbangan rasio kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM) di bawah ketentuan (negatif 35,49 persen) dan tingkat kesehatan (TKS) memiliki predikat "Tidak Sehat".

Selanjutnya, pada 21 Januari 2026, OJK menetapkan BPR Koperindo Jaya sebagai bank dengan status pengawasan BPR dalam resolusi (BDR) berdasarkan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada pengurus BPR dan pemegang saham untuk melakukan upaya penyehatan termasuk mengatasi permasalahan permodalan.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tertanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202636/bank-5S4j_large.jpg
4 Bank Bangkrut hingga Februari 2026, Ada Praktik Fraud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/320/3202454/bank_tutup-otpK_large.jpg
4 Bank Bangkrut di Indonesia hingga Februari 2026, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/320/3201252/bank-Ng1J_large.jpg
5 Fakta Bank Bangkrut Bertambah Lagi di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/320/3200839/bank-eRE0_large.jpg
3 Bank Bangkrut dalam 2 Bulan di 2026, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/320/3200680/bank-5Xtn_large.jpg
Bank Bangkrut di RI 2026 Bertambah Lagi, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/320/3194562/bank-Nkwn_large.jpg
7 Bank Bangkrut di Indonesia, Ini Biang Keroknya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement