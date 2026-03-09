Daftar Lengkap Tarif Tol di Jawa dan Sumatera saat Mudik Lebaran 2026

JAKARTA - Daftar tarif tol di Jawa dan Sumatera saat mudik Lebaran 2026. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) merilis daftar tarif tol saat mudik Lebaran 2026.

BPJT meminta masyarakat untuk mempersiapkan saldo e-toll atau kartu elektronik yang cukup sebelum melakukan perjalanan mudik Lebaran 2026. Pada tahun ini, pemerintah memberlakukan diskon tarif tol 30%. Tentu ini menjadi kabar baik bagi pemudik yang menggunakan jalur darat.

Berikut ini tarif jalan tol pulau Jawa dan Sumatera seperti dilansir akun instagram resmi BPJT, Jakarta, Senin (9/3/2026):

Jakarta-Semarang: Rp473.500

Jakarta-Surabaya: Rp933.500

Jakarta-Palembang: Rp626.000

Diskon tarif tol berlaku 15-16 Maret 2026

Jakarta-Semarang menjadi Rp327.250

Jakarta-Palembang menjadi Rp458.250