HOME FINANCE SMART MONEY

Daftar Lengkap Tarif Tol di Jawa dan Sumatera saat Mudik Lebaran 2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |08:37 WIB
Daftar Lengkap Tarif Tol di Jawa dan Sumatera saat Mudik Lebaran 2026
Daftar Lengkap Tarif Tol di Jawa dan Sumatera saat Mudik Lebaran 2026 (Foto: PU)
A
A
A

JAKARTA - Daftar tarif tol di Jawa dan Sumatera saat mudik Lebaran 2026. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) merilis daftar tarif tol saat mudik Lebaran 2026.

BPJT meminta masyarakat untuk mempersiapkan saldo e-toll atau kartu elektronik yang cukup sebelum melakukan perjalanan mudik Lebaran 2026. Pada tahun ini, pemerintah memberlakukan diskon tarif tol 30%. Tentu ini menjadi kabar baik bagi pemudik yang menggunakan jalur darat.

Berikut ini tarif jalan tol pulau Jawa dan Sumatera seperti dilansir akun instagram resmi BPJT, Jakarta, Senin (9/3/2026):

Jakarta-Semarang: Rp473.500
Jakarta-Surabaya: Rp933.500
Jakarta-Palembang: Rp626.000

Diskon tarif tol berlaku 15-16 Maret 2026

Jakarta-Semarang menjadi Rp327.250
Jakarta-Palembang menjadi Rp458.250

 

Jalan Tol Trans Sumatera Percepat Pemeliharaan Jelang Mudik Lebaran 2026
Menteri PU Minta Setiap Provinsi Wajib Punya 1 Ruas Tol Berfungsi Landasan Pacu Jet Tempur
10 Ruas Tol Fungsional Dibuka saat Mudik Lebaran 2026, Berikut Daftarnya
Diskon Tarif Tol 30 Persen saat Mudik Lebaran, Ini Jadwal hingga Daftarnya
Tol Cibitung–Cilincing Belum Optimal, Tarif Rp70 Ribu Jadi Sorotan
Progres Tol Japek II Selatan Paket 2A Capai 81,65 Persen, Ditargetkan Rampung pada September 2026
