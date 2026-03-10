Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Harta Kekayaan Pemimpin Tertinggi Iran yang Baru Motjaba Khamenei

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |20:01 WIB
Segini Harta Kekayaan Pemimpin Tertinggi Iran yang Baru Motjaba Khamenei
Segini Harta Kekayaan Pemimpin Tertinggi Iran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini harta kekayaan pemimpin tertinggi Iran yang baru Motjaba Khamenei. Mojtaba Khamenei, putra dari mendiang Ayatollah Ali Khamenei, telah dipilih oleh Majelis Pakar sebagai Pemimpin Tertinggi baru Iran, menurut laporan media Negeri Para Mullah. 

Terpilihnya Mojtaba Khamenei sebagai ayatollah baru diumumkan secara lantang oleh penyiar di televisi negara tersebut. 

Mojtaba Khamenei menggantikan ayahnya, Ali Khamenei, yang tewas dibunuh dalam serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026. 

Mojtaba Khamenei akan menjadi momok baru bagi AS dan Israel, yang telah memperingatkan akan menjadikan pemimpin tertinggi pengganti Khamenei sebagai sasaran pembunuhan. 

Sejak revolusi 1979, otoritas tertinggi di Iran berada di tangan pemimpin tertinggi, meskipun distribusi kekuasaan di seluruh sistem ulama dan Korps Garda Revolusi telah memastikan bahwa kekuatan rezim tetap berakar kuat jika pemimpin tertinggi meninggal dunia. 

Lalu berapa harta kekayaan pemimpin tertinggi Iran yang baru Motjaba Khamenei yang dirangkum Okezone, Selasa (10/3/2026).

Kekayaan Mojtaba yang sebenarnya tidak diketahui, namun laporan menunjukkan bahwa dia seorang jutawan dalam dolar AS. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/455/3202664/low_tuck_kwong-gK1m_large.png
Segini Harta Kekayaan Low Tuck Kwong, Raja Batu Bara yang Beli Lukisan Kuda Api Milik SBY Rp6,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/455/3199831/epstein-sq84_large.jpg
Harta Kekayaan Jeffrey Epstein yang Punya 2 Pulau Pribadi dan Jadi Biang Kerok Epstein Files
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/455/3198283/prajogo_pangestu-BqL7_large.jpg
10 Orang Terkaya di Indonesia per Januari 2026 Versi Forbes, Nomor 1 Belum Ada Lawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/455/3194412/hartono-ca49_large.png
Siapa Pemilik Grup Djarum yang Akuisisi Bisnis Teh Sariwangi dari Unilever Rp1,5 Triliun?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/455/3193727/presiden_venezuela-hUsN_large.jpg
Harta Kekayaan Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang Ditangkap AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/455/3192610/anthony_josua-ZAai_large.jpg
Segini Kekayaan Fantastis Petinju Kelas Berat Anthony Joshua yang Alami Kecelakaan Maut di Nigeria
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement