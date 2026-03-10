Segini Harta Kekayaan Pemimpin Tertinggi Iran yang Baru Motjaba Khamenei

JAKARTA - Segini harta kekayaan pemimpin tertinggi Iran yang baru Motjaba Khamenei. Mojtaba Khamenei, putra dari mendiang Ayatollah Ali Khamenei, telah dipilih oleh Majelis Pakar sebagai Pemimpin Tertinggi baru Iran, menurut laporan media Negeri Para Mullah.

Terpilihnya Mojtaba Khamenei sebagai ayatollah baru diumumkan secara lantang oleh penyiar di televisi negara tersebut.

Mojtaba Khamenei menggantikan ayahnya, Ali Khamenei, yang tewas dibunuh dalam serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026.

Mojtaba Khamenei akan menjadi momok baru bagi AS dan Israel, yang telah memperingatkan akan menjadikan pemimpin tertinggi pengganti Khamenei sebagai sasaran pembunuhan.

Sejak revolusi 1979, otoritas tertinggi di Iran berada di tangan pemimpin tertinggi, meskipun distribusi kekuasaan di seluruh sistem ulama dan Korps Garda Revolusi telah memastikan bahwa kekuatan rezim tetap berakar kuat jika pemimpin tertinggi meninggal dunia.

Lalu berapa harta kekayaan pemimpin tertinggi Iran yang baru Motjaba Khamenei yang dirangkum Okezone, Selasa (10/3/2026).

Kekayaan Mojtaba yang sebenarnya tidak diketahui, namun laporan menunjukkan bahwa dia seorang jutawan dalam dolar AS.