HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

10 Orang Terkaya di Indonesia per Januari 2026 Versi Forbes, Nomor 1 Belum Ada Lawan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |14:12 WIB
10 Orang Terkaya di Indonesia per Januari 2026 Versi Forbes, Nomor 1 Belum Ada Lawan
10 Orang Terkaya di Indonesia per Januari 2026 Versi Forbes, Nomor 1 Belum Ada Lawan (Foto: Prajogo/Barito)
JAKARTA - 10 orang terkaya di Indonesia per Januari 2026 versi Forbes, nomor 1 belum ada lawan. Dalam daftar Forbes 2026, terdapat 10 orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan yang fantastis.

Dari 10 orang terkaya di Indonesia 2026 versi Forbes, terdapat seorang wanita. 10 orang terkaya di Indonesia mendapatkan pundi-pundi kekayaan triliunan Rupiah dari berbagai macam bisnis, mulai dari sektor perbankan, energi terbarukan, pertambangan, batu bara, ritel, tembakau hingga pusat data.

Lalu siapa saja 10 orang terkaya di Indonesia per Januari 2026? 

Berikut ini 10 orang terkaya di Indonesia per Januari 2026 versi Forbes, nomor 1 belum ada lawan seperti dilansir Forbes real time billionaires, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

1. Prajogo Pangestu

Prajogo Pangestu menjadi orang terkaya Indonesia per Januari 2026 versi Forbes. Harta kekayaan Prajogo Pangestu mencapai USD26,9 miliar atau sekitar Rp451,9 triliun (kurs Rp16.800 per USD).

Di bawah perusahaan Barito Pacific, Prajogo Pangestu mendapatkan sumber kekayaan dari bisnis petrokimia hingga energi terbarukan. Dengan kekayaan ini, Prajogo Pangestu menduduki peringkat 84 dalam daftar orang terkaya di dunia versi Forbes 2026.

2. Low Tuck Kwong

Di peringkat kedua orang terkaya di Indonesia per Januari 2026 ditempati Low Tuck Kwong. Low Tuck Kwong merupakan pemilik Bayan Resources yang dijuluki Raja Batu Bara.

Dari bisnis ini, Low Tuck Kwong mempunyai harta kekayaan USD21,5 miliar atau Rp361,2 triliun.

3. R Budi Hartono

Di peringkat ketiga ditempati R Budi Hartono. Dia mempunyai kekayaan USD18,5 miliar atau Rp310,8 triliun dari 
kepemilikan saham mayoritas di BCA dan perusahaan rokok Djarum. 

4. Michael Hartono

Michael Hartono merupakan saudara dari R Budi Hartono. Sama seperti R Budi Hartono, harta kekayaannya dari bisnis perbankan hingga rokok dengan total kekayaan USD17,8 miliar atau Rp299,04 triliun dan menempati peringkat empat orang terkaya di Indonesia per Januari 2026.

5. Tahir

Di peringkat lima orang terkaya di Indonesia per Januari 2026 diduduki Tahir. Pendiri Mayapada kini mempunyai harta kekayaan USD10,2 miliar atau Rp171,3 triliun dari diversifikasi bisnis seperti perbankan hingga rumah sakit.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
