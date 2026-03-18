HOME FINANCE SMART MONEY

Seleksi CPNS 2026 Kapan Dibuka? Ini Bocorannya

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |07:12 WIB
Seleksi CPNS 2026 Kapan Dibuka? Ini Bocorannya (Foto: PANRB)
JAKARTA - Teka-teki seleksi CPNS 2026 kapan dibuka akhirnya terjawab. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, saat ini pemerintah masih mematangkan skema rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari CPNS dan PPPK untuk tahun 2026.

Sejumlah opsi juga sedang dikaji, termasuk kebutuhan formasi di berbagai instansi serta penyesuaian dengan kondisi fiskal dan prioritas pembangunan nasional.

“Belum, sedang kita, kita finalkan, kita rumuskan,” kata Prasetyo usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawakan Program Strategis Presiden Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Prasetyo mengungkapan bahwa saat ini hampir seluruh kementerian telah menyampaikan kebutuhan pegawai untuk rekrutmen ASN. Meski begitu, hingga kini angka pasti formasi belum bisa diumumkan. Pasalnya, jumlah kebutuhan ASN harus mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.

“Secara umum hampir tadi semua menteri yang hadir sudah menyampaikan kebutuhannya. Tetapi dalam kesempatan pada siang hari ini kami belum bisa menyampaikan angka secara detail karena tadi diskusinya kemudian berkembang ya,” ujar Prasetyo.

“Mungkin ada prioritas-prioritas terlebih dahulu yang harus kita penuhi karena bagaimanapun juga kita harus mempertimbangkan juga kondisi kemampuan kita secara fiskal. Contohnya seperti itu,” tambahnya.

