HOME FINANCE SMART MONEY

Siap-Siap! Lowongan CPNS Bea Cukai Lulusan SMA Dibuka Mei 2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |07:21 WIB
Siap-Siap! Lowongan CPNS Bea Cukai Lulusan SMA Dibuka Mei 2026
Siap-Siap! Lowongan CPNS Bea Cukai Lulusan SMA Dibuka Mei 2026 (Foto: PANRB)
JAKARTA -  Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khusus lulusan SMA atau sederajat akan dibuka pada Mei 2026. Rekrutmen CPNS sebanyak 300 formasi akan dialokasikan untuk memperkuat jajaran teknis di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, pembukaan lowongan CPNS ini sempat tertunda selama beberapa bulan. Guna memenuhi kebutuhan organisasi, Purbaya menginstruksikan jajarannya untuk segera merealisasikan rekrutmen tersebut.

"Jadi kalau di Kementerian Keuangan sendiri, kita enggak lama akan buka di Bea Cukai, 300 anak lulusan SMA. Sudah berapa bulan enggak jadi-jadi. Saya bilang, eksekusi saja," ujar Purbaya saat diskusi bersama media di kantin Kemenkeu, Selasa (7/4/2026).

Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan merekrut lulusan SMA didasarkan pada kebutuhan mendesak akan tenaga kerja di level operasional. Karakteristik pekerjaan di Bea Cukai, terutama dalam fungsi pengawasan dan pelayanan kepabeanan, memerlukan sumber daya manusia yang siap diterjunkan langsung ke lapangan.

"Karena saya perlu orang di Bea Cukai yang level pekerjanya, yang betul-betul di level teknis, di lapangan," katanya.

 

