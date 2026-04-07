Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenkeu Buka Lowongan 300 CPNS Lulusan SMA untuk Bea Cukai pada Mei 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |17:11 WIB
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersiap membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khusus bagi lulusan SMA atau sederajat pada Mei 2026 mendatang. Sebanyak 300 formasi akan dialokasikan untuk memperkuat jajaran teknis di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pembukaan lowongan ini sempat tertunda selama beberapa bulan. Guna memenuhi kebutuhan organisasi, ia menginstruksikan jajarannya untuk segera merealisasikan rekrutmen tersebut.

"Jadi kalau di Kementerian Keuangan sendiri, kita enggak lama akan buka di Bea Cukai, 300 anak lulusan SMA. Sudah berapa bulan enggak jadi-jadi. Saya bilang, eksekusi saja," ujar Purbaya saat diskusi bersama media di kantin Kemenkeu, Selasa (7/4/2026).

Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan merekrut lulusan SMA didasarkan pada kebutuhan mendesak akan tenaga kerja di level operasional. 

Karakteristik pekerjaan di Bea Cukai, terutama dalam fungsi pengawasan dan pelayanan kepabeanan, memerlukan sumber daya manusia yang siap diterjunkan langsung ke lapangan.

"Karena saya perlu orang di Bea Cukai yang level pekerjanya, yang betul-betul di level teknis, di lapangan," tegas Bendahara Negara tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement