Harga BBM Tak Naik, Purbaya: Arahan Langsung Presiden

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan pemerintah untuk menahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Purbaya meluruskan bahwa keputusan strategis tersebut bukanlah hasil pemikiran satu instansi saja, melainkan produk kerja kolektif lintas kementerian.

Purbaya menyebutkan, tugasnya adalah menerjemahkan arahan Presiden ke dalam perhitungan fiskal yang matang dengan mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi di tengah fluktuasi harga energi global.

"Tapi saya tekankan di sini, itu bukan kerjaan saya sendiri. Itu kerjaan gabungan kementerian yang lain juga. Yang lebih penting lagi, itu semua dikerjakan setelah mendapat arahan dari Pak Presiden," ujar Purbaya kepada media di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Purbaya menekankan pentingnya koordinasi di bawah kepemimpinan kepala negara. Ia mengakui bahwa terkadang peran sentral Presiden dalam pengambilan kebijakan teknis jarang terekspos ke publik.

"Jadi saya sering lupa bilang itu. Waktu pertama kan saya bilang dulu kan bahwa apa yang saya kerjakan itu sudah mendapat dalam kementerian. Jadi saya itu cuma tangannya Presiden saja. Tapi kadang-kadang kita nggak ngomong itu," jelas Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya memaparkan proses di balik layar sebelum kebijakan tersebut diketok palu. Kementerian Keuangan secara intensif melakukan simulasi dampak ekonomi berdasarkan berbagai tingkat harga minyak mentah dunia, mulai dari USD80 hingga USD100 per barel. Data-data inilah yang kemudian disodorkan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan.

"Jadi kebijakan (tidak menaikan BBM) kemarin itu semuanya sudah mendapat arahan. Jadi kadang-kadang kita menjalankan saja. Kadang-kadang kalau ditanya kita kasih opsi," tuturnya.