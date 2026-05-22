Diskon Listrik 50 Persen PLN Berlaku di Mei hingga 2 Juni 2026, Cek Biayanya

JAKARTA - Pelanggan bisa kembali menikmati diskon listrik 50 persen PLN di Mei hingga Juni 2026. PT PLN (Persero) kembali memberlakukan diskon listrik berupa program diskon tambah daya listrik 50 persen.

Diskon tambah daya listrik 50 persen dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Diskon listrik ini berlaku untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif.

"PLN menghadirkan solusi nyata untuk kebangkitan produktivitas masyarakat Indonesia. Melalui program tambah daya Meilaju Lebih Terang Bangkit Berdaya, Maju Berjaya," tulis akun Instagram PLN @pln123_official, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Diskon Listrik hingga Juni 2026

Diskon listrik 50 persen PLN berlaku sejak 20 Mei hingga 2 Juni 2026. Para pelanggan yang ingin mendapatkan diskon listrik berupa program diskon tambah daya listrik 50 persen bisa mengakses PLN Mobile.

"Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari dapur hingga ruang kerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat kebangkitan," tulis keterangan PLN.

Biaya Diskon Listrik

Sebagai gambaran, pelanggan dengan daya awal 1.300 VA yang ingin menambah daya menjadi 7.700 VA cukup membayar Rp3.100.800, atau hemat 50 persen dibandingkan biaya normal sebesar Rp6.201.600.

Daya 450 VA

450 VA ke 900 VA: Harga normal Rp421.650 menjadi Rp210.825

450 VA ke 1.300 VA: Harga normal Rp796.450 menjadi Rp398.225

450 VA ke 2.200 VA: Harga normal Rp1.639.750 menjadi Rp819.875

450 VA ke 3.500 VA: Harga normal Rp2.955.450 menjadi Rp1.477.725

450 VA ke 4.400 VA: Harga normal Rp3.827.550 menjadi Rp1.913.775

450 VA ke 5.500 VA: Harga normal Rp4.893.450 menjadi Rp2.446.725

450 VA ke 7.700 VA: Harga normal Rp7.025.250 menjadi Rp3.512.625

Daya 900 VA

900 VA ke 1.300 VA: Harga normal Rp374.800 menjadi Rp187.400

900 VA ke 2.200 VA: Harga normal Rp1.218.100 menjadi Rp609.050

900 VA ke 3.500 VA: Harga normal Rp2.519.400 menjadi Rp1.259.700

900 VA ke 4.400 VA: Harga normal Rp3.391.500 menjadi Rp1.695.750

900 VA ke 5.500 VA: Harga normal Rp4.457.400 menjadi Rp2.228.700

900 VA ke 7.700 VA: Harga normal Rp6.589.200 menjadi Rp3.294.600

Daya 1.300 VA

1.300 VA ke 2.200 VA: Harga normal Rp843.300 menjadi Rp421.650

1.300 VA ke 3.500 VA: Harga normal Rp2.131.800 menjadi Rp1.065.900

1.300 VA ke 4.400 VA: Harga normal Rp3.003.900 menjadi Rp1.501.950

1.300 VA ke 5.500 VA: Harga normal Rp4.069.800 menjadi Rp2.034.900

1.300 VA ke 7.700 VA: Harga normal Rp6.201.600 menjadi Rp3.100.800

Daya 2.200 VA

2.200 VA ke 3.500 VA: Harga normal Rp1.259.700 menjadi Rp629.850

2.200 VA ke 4.400 VA: Harga normal Rp2.131.800 menjadi Rp1.065.900

2.200 VA ke 5.500 VA: Harga normal Rp3.197.700 menjadi Rp1.598.850

2.200 VA ke 7.700 VA: Harga normal Rp5.329.500 menjadi Rp2.664.750

Daya 3.500 VA

3.500 VA ke 4.400 VA: Harga normal Rp872.100 menjadi Rp436.050

3.500 VA ke 5.500 VA: Harga normal Rp1.938.000 menjadi Rp969.000

3.500 VA ke 7.700 VA: Harga normal Rp4.069.800 menjadi Rp2.034.900

Daya 4.400 VA

4.400 VA ke 5.500 VA: Harga normal Rp1.065.900 menjadi Rp532.950

4.400 VA ke 7.700 VA: Harga normal Rp3.197.700 menjadi Rp1.598.850

Daya 5.500 VA

5.500 VA ke 7.700 VA: Harga normal Rp2.131.800 menjadi Rp1.065.900