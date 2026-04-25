HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Batas Waktu Promo Diskon Listrik 50 Persen PLN di April 2026

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 25 April 2026 |05:26 WIB
Ini Batas Waktu Promo Diskon Listrik 50 Persen PLN di April 2026
Diskon Listrik PLN (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT PLN (Persero) kembali memberlakukan diskon listrik 50 persen berupa program diskon tambah daya listrik 50 persen. Program tersebut mendukung penerapan Work From Home (WFH) di masyarakat menyusul terbitnya kebijakan pemerintah terkait hal tersebut. 

Promo diskon tambah daya listrik 50 persen ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal mulai dari 450 volt ampere (VA) hingga 5.500 VA yang ingin melakukan penambahan daya hingga 7.700 VA.

Sebagai gambaran, pelanggan dengan daya awal 1.300 VA yang ingin menambah daya menjadi 7.700 VA cukup membayar Rp3.100.800, atau hemat 50 persen dibandingkan biaya normal sebesar Rp6.201.600.

Lalu sampai kapan batas waktu promo diskon listrik 50 persen PLN di April 2026? Berikut ini ulasannya, Jakarta.

Batas Waktu Promo Diskon Listrik 50 Persen PLN

Promo diskon tambah daya listrik 50 persen berlangsung mulai 15 April hingga 28 April 2026. Dengan demikian, masyarakat masih bisa mendapatkan promo diskon listrik tersebut hingga Kamis, 28 April 2026.

Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto menyatakan, momentum WFH membuat kebutuhan listrik rumah tangga meningkat. Untuk itu, perseroan menghadirkan program ini guna memberikan kenyamanan masyarakat, sehingga dapat beraktivitas secara optimal dari rumah.

“Melalui program ini, PLN ingin memberikan kemudahan tambah daya listrik bagi pelanggan dengan biaya yang lebih rendah, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas di rumah khususnya WFH dengan nyaman tanpa khawatir kekurangan daya,” ujar Adi di Jakarta.

Syarat dan Cara Dapat Diskon Listrik

 

