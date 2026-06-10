Harga BBM Pertamina Naik Hari Ini, Pertamax Tembus Rp16.250 per Liter

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai hari ini, 10 Juni 2026. Kini, harga BBM Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter.

Selain itu, Pertamina juga menaikkan harga BBM Pertamax Green dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Sebelumnya, pada awal bulan ini, Pertamina telah melakukan penyesuaian harga BBM sejak awal Juni 2026. Kenaikan tercatat pada sejumlah produk, antara lain Pertamax Turbo yang naik dari Rp19.900 per liter menjadi Rp20.750 per liter.

Namun, Dexlite turun dari Rp26.000 per liter menjadi Rp23.000 per liter. Pertamina Dex juga mengalami penurunan harga dari Rp27.900 per liter menjadi Rp24.800 per liter. Penyesuaian ini tidak hanya berlaku di Jakarta, tetapi juga di berbagai provinsi di seluruh Indonesia dengan besaran yang bervariasi.

Berikut daftar harga BBM Pertamina per 10 Juni 2026:

Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

Pertamax (RON 92): dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter