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Update Harga BBM 25 Juli 2026: Pertamax Turbo, Dexlite hingga Pertamina Dex Turun

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 25 Juli 2026 |06:03 WIB
Update Harga BBM 25 Juli 2026: Pertamax Turbo, Dexlite hingga Pertamina Dex Turun
Harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) mengalami penurunan per Sabtu (25/7/2026). (Foto: Okezone.com/Pertamina)
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JAKARTA - Harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) mengalami penurunan per Sabtu (25/7/2026). Penyesuaian harga berlaku untuk Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite, hingga Avtur.

Penurunan harga terbesar terjadi pada produk Pertamina Dex yang turun hingga 15 persen. Harga Pertamina Dex kini menjadi Rp21.150 per liter dari sebelumnya Rp24.800 per liter atau mengalami penurunan sebesar Rp3.650 per liter.

Menurut Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan berdasarkan evaluasi berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, kondisi ekonomi, serta daya beli masyarakat.

"Sesuai yang kita ketahui, penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah," ujar Kitty.

Selain Pertamina Dex, harga Pertamax Turbo juga mengalami penurunan dari Rp20.750 per liter menjadi Rp19.300 per liter. Artinya, harga Pertamax Turbo turun sebesar Rp1.450 per liter.

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