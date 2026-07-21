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Harga BBM Nonsubsidi Bakal Turun Lagi di Agustus 2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |06:49 WIB
Harga BBM Nonsubsidi Bakal Turun Lagi di Agustus 2026
Harga BBM Nonsubsidi Bakal Turun Lagi di Agustus 2026 (Foto: Pertamina Patra Niaga)
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JAKARTA - Harga BBM nonsubsidi bakal turun lagi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang penurunan harga BBM nonsubsidi apabila tren harga minyak mentah dunia terus melemah.

Bahlil menjelaskan, pemerintah tengah menghitung dampak pergerakan harga minyak dunia dan akan segera menggelar rapat bersama PT Pertamina (Persero) serta badan usaha penyedia BBM lainnya untuk membahas kemungkinan penyesuaian harga.

"Saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa badan usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 20 Juli 2026.

Menurutnya, pemerintah tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan karena harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) maupun harga minyak dunia masih berfluktuasi.

Bahlil menegaskan, kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan keberlangsungan usaha pelaku industri migas.

"Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat pengguna, khususnya yang nonsubsidi. Ini kan totalnya 20 persen, ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan," kata Bahlil.

 

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